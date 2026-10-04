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Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Noruega pela Nations League; veja os gols

Craque deixou a seleção portuguesa após declarações do técnico

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 18:14
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Potugal vence Noruega pela Nations League
Potugal vence Noruega pela Nations League (Foto: Miguel RIOPA/AFP)

Portugal venceu a Noruega de virada por 2 a 1, neste domingo (4), no Estádio do Dragão, em Porto, pela 4ª rodada da Nations League. O resultado consolidou a liderança de Portugal no Grupo A, com 12 pontos, e já garantiu a classificação antecipada à segunda fase com duas rodadas de antecedência.

No primeiro tempo, Portugal criou mais chances, mas foi a Noruega quem inaugurou o marcador em um de seus primeiros ataques. Diogo Costa fez ao menos duas defesas importantes antes do gol adversário, espalmando finalizações de Nusa e de Sander Berge. Haaland, principal referência ofensiva norueguesa, só finalizou aos 15 minutos do segundo tempo,

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A Noruega abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo com o zagueiro Ajer, que cobrou falta e não deu chances ao goleiro Diogo Costa. A resposta portuguesa veio em menos de dois minutos: João Cancelo recebeu cobrança de lateral de Nuno Mendes, a bola cruzou toda a área adversária e o lateral chutou de primeira no ângulo de Selvik, empatando aos 38.

A virada ficou para o segundo tempo. Aos 34 minutos da etapa final, Vitinha lançou para João Félix dentro da área, que ajeitou de cabeça para Gonçalo Ramos confirmar o placar. Ramos ocupa a posição de centroavante titular desde a saída de Cristiano Ronaldo da seleção.

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Francisco Conceição recebeu dois cartões amarelos em sequência e foi expulso. O árbitro Maurizio Mariani (Itália) penalizou o atacante por simulação ao pedir pênalti e, na sequência, por reclamação.

Vaias a Jorge Jesus

Jorge Jesus foi vaiado pela torcida portuguesa no momento em que seu nome foi anunciado no telão do Estádio do Dragão. A má recepção ao treinador ocorre em meio à crise gerada pela saída de Cristiano Ronaldo da seleção, que afeta diretamente a imagem do técnico junto ao torcedor.

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A polêmica com Cristiano Ronaldo

Contra a Noruega, Cristiano começou no banco, enquanto Gonçalo Ramos foi escolhido para iniciar a partida. Após o apito final, o camisa 7 deixou o gramado imediatamente, em uma cena que aumentou as especulações sobre um possível desentendimento com Jorge Jesus.

A situação ganhou novos contornos depois que o atacante não participou de um treinamento da seleção. A Federação Portuguesa de Futebol chegou a intervir para tentar amenizar o ambiente, com uma reunião envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.

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Em entrevista coletiva, o treinador reforçou que as decisões relacionadas à escalação e à utilização dos jogadores são responsabilidade da comissão técnica, independentemente do status de cada atleta.

Pouco depois, Cristiano Ronaldo deixou a concentração e publicou uma mensagem nas redes sociais informando sua saída. O atacante afirmou que posteriormente se manifestaria sobre o episódio.

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