Ex-Real Madrid, Lucas Vásquez elogiou Vini Jr em meio as críticas pelo momento ruim do atacante na equipe merengue. Em entrevista no programa "El Larguero", o atleta do Bayer Leverkusen defendeu o brasileiro e condenou as vaias do Santiago Bernabéu direcionadas ao camisa sete.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

- O que eu acho que está acontecendo com o Vinicius? Ele está numa situação difícil, acho que está num ponto em que é criticado por absolutamente tudo… Ele tem 26 anos, não sei quanto tempo leva para entrar em forma, e eu entendo isso, mas ele é um prodígio físico e em três semanas ele é como um foguete. Ele é vaiado de forma muito injusta. Ele nunca desiste em nenhuma partida, sempre parte para cima do adversário e dá tudo de si.

continua após a publicidade

Lucas Vásquez elogiou a postura de Vini Jr e o comprometimento do jogador com o Real Madrid desde a sua chegada. O espanhol afirmou acreditar na reviravolta do camisa sete para reconquistar o torcedor merengue.

- Conheço-o bem e acho que poucos jogadores sentem as cores do Real Madrid como ele. Ele tem sido um dos jogadores mais importantes nos últimos quatro ou cinco anos e é difícil manter sempre o mesmo nível… Mas não tenho dúvidas de que ele voltará a ser um jogador de classe mundial. Acho que com o seu futebol ele vai dar a volta por cima e aqueles que o vaiam acabarão o aplaudindo.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (18), Vini Jr retorna ao Real Madrid após o fim da Data Fifa e começará a se preparar para o duelo contra o Celta de Vigo, no sábado (21), pela La Liga.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.