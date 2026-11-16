O Barcelona entrou de vez no mercado e começou conversas para a contratação de um zagueiro na janela de transferências de janeiro. O clube catalão perguntou ao Manchester City sobre a situação de Gvardiol, que é a prioridade dos culés, segundo o jornal "As".

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Defensor canhoto, Gvardiol atua tanto na zaga central, como também na lateral esquerda. No entanto, a transferência em definitivo é tratada como inviável, embora um empréstimo não esteja descartado. E o Barcelona observa a situação do Manchester City, que corre o risco de levar uma punição severa por violações de regras financeiras da Premier League.

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Na Alemanha, a "Sky Sports" colocou novamente o nome de Jonathan Tah sobre a mesa, uma vez que o Barcelona buscou o defensor há duas temporadas. No entanto, a opção parece ainda mais distante, uma vez que o Bayern de Munique não cogita nem o empréstimo do jogador contratado junto ao Bayer Leverkusen em 2024.

Em meio a essas buscas, dois nomes já foram oferecidos ao Barcelona: Natan, do Betis, e Jon Martín, da Real Sociedad. No entanto, o clube ainda não tomou uma decisão e ainda não fez ofertas oficiais por contratações em janeiro. Além disso, os blaugranas precisam se desfazer de algum jogador do atual elenco.

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