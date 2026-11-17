Time chinês faz o 'impossível' ao perder título, demite técnico e cartolas renunciam
Chengdu Rongcheng é derrotado nos últimos quatro jogos do Campeonato Chinês
O Chengdu Rongcheng fez o "impossível" ao perder o título do Campeonato Chinês com a taça praticamente nas mãos. A equipe tinha 12 pontos de vantagem faltando apenas quatro rodadas para o fim da competição e precisava de apenas um empate para se sagrar campeão. No entanto, nada ocorreu como se esperava, e o clube encerrou a competição na vice-liderança.
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Na Superliga Chinesa, o Chengdu Rongcheng foi derrotado nas últimas quatro rodadas, enquanto o Dalian Yingbo venceu os últimos quatro compromissos para conquistar o título de campeão nacional. Foi uma das maiores reviravoltas, mas também uma das grandes pipocadas da história, o que rendeu a demissão do técnico John Aloisi, mas também a renúncia de dirigentes.
Segundo o "The Athletic", os fãs do Chengdu Rongcheng andavam em dias de jogos com faixas de campeão produzidas de forma antecipada. Essa situação mostra o otimismo e a confiança dos torcedores em relação ao título que parecia impossível de perder.
Data Fifa prejudica Chengdu Rongcheng, na China
No último jogo antes da Data Fifa de setembro e outubro, o Chengdu Rongcheng empatou com o Henan em 0 a 0. E no primeiro jogo da sequência de quatro derrotas consecutivas, o até então líder da Superliga Chinesa foi derrotado pelo Tianjin Jinmen Tiger por 1 a 0 com gols nos acréscimos do segundo tempo. O empate era o suficiente para garantir o título.
Na sequência, a equipe fundada em 2018 sofreu um 3 a 0 para o Shanghai Port, foi derrotado por 1 a 0 em jogo direto contra o Dalian Yingbo e perdeu na ultima e decisiva rodada para o Shandong Taishan por 3 a 2.
Na tabela de classificação, o Chengdu Rongcheng encerrou a campanha com os mesmos 52 pontos do campeão Dalian Yingbo. E com um saldo de gols superior, mas o primeiro critério de desempate do Campeonato Chinês era o confronto direto, onde o rival venceu os dois confrontos.
Um dos fatores que pesa ainda mais na perda desse título é que o Chengdu Rongcheng estava na liderança da Superliga Chinesa de 2025 faltando seis rodadas para o fim da competição. Ou seja, o clube pipocou pela segunda temporada consecutiva no momento decisivo do torneio.
Essa segunda perda consecutiva do título gerou uma crise interna, o que acabou levando a demissão do técnico John Aloisi. Na sequência, o presidente Wang Lei e o gerente geral Wu Bo renunciaram aos cargos.
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