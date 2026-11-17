Ex-Botafogo, David Ricardo se destaca no Dínamo Moscou em busca de título histórico na Rússia
Zagueiro brasileiro é titular durante temporada de 2026/27
O zagueiro David Ricardo vive um momento de destaque no futebol russo. Titular em todas as partidas do Dínamo Moscou na temporada 2026/27, o ex-jogador do Botafogo apresenta números expressivos e tem participação importante na campanha da equipe, que divide a liderança da Russian Premier Liga com o Zenit, ambos com 31 pontos.
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Além da disputa pela primeira colocação, o Dínamo Moscou também possui a segunda melhor defesa do campeonato. Nesse cenário, David Ricardo aparece entre os principais defensores da competição em diferentes estatísticas, combinando desempenho na marcação com participação na construção das jogadas.
De acordo com dados do Sofascore, o brasileiro é o segundo zagueiro com mais lançamentos certos na liga, com 75. O defensor também registra 87% de aproveitamento nos passes e soma 100 disputas vencidas, indicador que reforça sua participação nos duelos ao longo da temporada.
Outro número que chama a atenção é o de ações defensivas. David Ricardo apresenta média de 8,15 por partida, mantendo presença constante nas intervenções sem abrir mão da qualidade na saída de bola.
— Está sendo uma temporada importante. Sabemos da responsabilidade de defender esse clube e estamos vivendo um jogo de cada vez. Estamos muito focados em fazer o nosso melhor no dia a dia e quem sabe poder comemorar um título no final da temporada. Individualmente, procuro dar o meu melhor em cada partida, ajudando tanto defensivamente quanto na construção das jogadas. Temos um grupo muito comprometido e sabemos que precisamos manter essa regularidade para alcançar nosso objetivo — afirmou o camisa 57.
Dínamo Moscou busca título inédito na era pós-soviética
O bom momento de David Ricardo está inserido em uma temporada que pode representar um marco para o Dínamo Moscou. O clube não conquista um título na Rússia desde 1994/95 e ainda busca levantar, pela primeira vez, o troféu do Campeonato Russo na era pós-soviética.
A campanha atual coloca a equipe na disputa direta pela liderança com o Zenit, aumentando a expectativa em torno da possibilidade de encerrar um longo período sem conquistas nacionais.
Nesse contexto, a regularidade do zagueiro brasileiro ganha importância. Presente em todas as partidas da temporada, David Ricardo se firmou como uma das peças do sistema defensivo e contribui também para a organização das jogadas desde a defesa.
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