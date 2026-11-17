O zagueiro David Ricardo vive um momento de destaque no futebol russo. Titular em todas as partidas do Dínamo Moscou na temporada 2026/27, o ex-jogador do Botafogo apresenta números expressivos e tem participação importante na campanha da equipe, que divide a liderança da Russian Premier Liga com o Zenit, ambos com 31 pontos.

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Além da disputa pela primeira colocação, o Dínamo Moscou também possui a segunda melhor defesa do campeonato. Nesse cenário, David Ricardo aparece entre os principais defensores da competição em diferentes estatísticas, combinando desempenho na marcação com participação na construção das jogadas.

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De acordo com dados do Sofascore, o brasileiro é o segundo zagueiro com mais lançamentos certos na liga, com 75. O defensor também registra 87% de aproveitamento nos passes e soma 100 disputas vencidas, indicador que reforça sua participação nos duelos ao longo da temporada.

Outro número que chama a atenção é o de ações defensivas. David Ricardo apresenta média de 8,15 por partida, mantendo presença constante nas intervenções sem abrir mão da qualidade na saída de bola.

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— Está sendo uma temporada importante. Sabemos da responsabilidade de defender esse clube e estamos vivendo um jogo de cada vez. Estamos muito focados em fazer o nosso melhor no dia a dia e quem sabe poder comemorar um título no final da temporada. Individualmente, procuro dar o meu melhor em cada partida, ajudando tanto defensivamente quanto na construção das jogadas. Temos um grupo muito comprometido e sabemos que precisamos manter essa regularidade para alcançar nosso objetivo — afirmou o camisa 57.

Dínamo Moscou busca título inédito na era pós-soviética

O bom momento de David Ricardo está inserido em uma temporada que pode representar um marco para o Dínamo Moscou. O clube não conquista um título na Rússia desde 1994/95 e ainda busca levantar, pela primeira vez, o troféu do Campeonato Russo na era pós-soviética.

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A campanha atual coloca a equipe na disputa direta pela liderança com o Zenit, aumentando a expectativa em torno da possibilidade de encerrar um longo período sem conquistas nacionais.

Nesse contexto, a regularidade do zagueiro brasileiro ganha importância. Presente em todas as partidas da temporada, David Ricardo se firmou como uma das peças do sistema defensivo e contribui também para a organização das jogadas desde a defesa.

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David Ricardo em ação pelo Dínamo Moscou (Foto: Divulgação)

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