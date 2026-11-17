Fim dos testes? Vini Jr cobra elenco definido no Brasil após 21 experiências de Ancelotti
Brasileiro mira início da Copa América e Eliminatórias da Copa do Mundo
Desde o fim da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti optou por realizar diversos testes e convocar 21 "novos" jogadores para os amistosos de setembro, outubro e novembro na Seleção Brasileira. No entanto, Vini Jr cobrou uma definição melhor do elenco em 2027 de olho na Copa América de 2028 e nas Eliminatórias.
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Nas duas últimas Datas Fifas, Carlo Ancelotti convocou 17 jogadores que nunca haviam vestido a camisa da Seleção Brasileira. Outros nomes, como Vitor Reis, Samuel Lino, João Gomes e Carlos Augusto já haviam sido convocados uma vez cada um em oportunidades anteriores. No entanto, nenhum disputou a Copa do Mundo de 2026.
- Eu entendia que mais gente precisava jogar, que o Allan precisava estrear e fico feliz com a estreia de todos. Esse período era de preparação, dos jovens serem testados e o Mister fez isso. Mas agora temos que começar a fechar o elenco, pois a Copa América e as Eliminatórias estão próximas - disse Vini Jr após a vitória do Brasil por 7 a 0 sobre Singapura.
Essa cobrança surge em meio a um período conturbado da Seleção Brasileira e por críticas da opinião pública e ex-jogadores por conta dos desempenhos e resultados nos últimos anos. Em meio a esse cenário, urge a necessidade da equipe ganhar uma cara para ser trabalhada e lapidada com ajustes pontuais no meio do caminho visando as grandes competições.
Espinha dorsal do Brasil de Carlo Ancelotti
A Seleção Brasileira conta com uma espinha dorsal, mas com muitas indefinições em diversas posições. Na defesa, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos surgem como fortes candidatos para se manterem no ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2030.
No meio de campo, Bruno Guimarães é o cérebro e a referência do Brasil, mas vê muitas dúvidas ao seu redor. Convocado com frequência por Ancelotti, Andrey Santos ficou de fora da lista da Copa do Mundo, mas reapareceu nas duas últimas Datas Fifas. E Danilo, que vive uma indefinição sobre sua permanência no Botafogo.
No ataque, a Seleção Brasileira conta com peças mais bem definidas: Vini Jr, Estêvão, Endrick, Rayan, Raphinha e Matheus Cunha devem ser nomes bem frequentes nas próximas convocações. E nesse cenário geral, estamos falando de 10 a 12 jogadores que devem ser chamados com bastante frequência em 2027.
Nesse caso, Ancelotti tem a missão de resolver o "problema" que é encontrar os outros 14 atletas que irão compor o elenco da Seleção Brasileira com mais constância. Embora o Mister tenha liberdade para testar novas peças sempre que achar conveniente, principalmente caso algum atleta esteja se destacando dentro de campo.
Vini Jr se coloca como liderança da Seleção
Melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo, Vini Jr vem se mostrando uma referência e liderança da Seleção nesse início de ciclo. Nos últimos cinco jogos da equipe de Carlo Ancelotti, o camisa sete marcou seis gols e vem sendo o grande nome do time.
Fora das quatro linhas, Vini Jr não escondeu o posicionamento sobre o que acredita que deve ser feito a partir de 2027 visando a Copa América de 2028 e as Eliminatórias da Copa do Mundo. Mesmo que isso possa afetar e desagradar quem tenha tido menos chances para ser testado nesses últimos cinco compromissos.
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