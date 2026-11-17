Zeca fecha temporada na China com 20 participações em gols pelo Shandong Taishan
Atacante brasileiro atuou em apenas 26 jogos; após fratura no tornozelo, voltou a atuar na última rodada do Campeonato Chinês
O atacante brasileiro Zeca terminou a temporada de 2026 como um dos principais nomes ofensivos do Shandong Taishan. Aos 29 anos, o jogador registrou 20 participações diretas em gols em 26 partidas, com 12 bolas na rede e oito assistências. Os números foram construídos ao longo das disputas do Campeonato Chinês e da Copa da China, nas quais acumulou 2.193 minutos em campo.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Na avaliação individual, o brasileiro teve desempenho expressivo nas duas competições. Pela liga nacional, entrou em campo 23 vezes, marcou nove gols e distribuiu seis assistências. Já na Copa da China, apresentou uma média ainda maior de participações ofensivas: em apenas três partidas, anotou três gols e deu duas assistências.
O rendimento na competição mata-mata colocou Zeca entre os principais destaques individuais do torneio. O atacante terminou como terceiro maior artilheiro, segundo colocado no ranking de assistências e líder em participações diretas em gols.
— Fico muito feliz com a temporada que consegui fazer. Os números são importantes, mas, acima de tudo, fico satisfeito por ter conseguido ajudar a equipe com gols e assistências durante o ano. Trabalhei bastante para manter esse nível e contribuir da melhor maneira possível — avaliou o brasileiro.
Lesão no tornozelo e retorno na última rodada
Apesar dos bons números, a reta final do ano apresentou um obstáculo para Zeca. Em setembro, durante uma partida contra o Shanghai Port pela Copa da China, o atacante sofreu uma fratura no tornozelo direito e precisou interromper sua sequência de jogos para iniciar o tratamento.
Depois de cumprir o período de recuperação, o brasileiro voltou a ficar à disposição da comissão técnica justamente no encerramento do Campeonato Chinês. No dia 8 de novembro, foi titular contra o Chengdu Rongcheng, atuou durante os 90 minutos e contribuiu com uma assistência na vitória por 3 a 2 do Shandong Taishan.
— Foi um período difícil por conta da lesão, principalmente por ter acontecido em um momento importante da temporada. Mas nunca deixei de trabalhar pensando na recuperação. Voltar na última partida, jogar os 90 minutos e ainda participar de um gol foi muito especial. Terminar o ano em campo, ajudando a equipe, foi uma sensação muito boa — completou.
Com o retorno aos gramados na última rodada, Zeca encerra 2026 com 12 gols e oito assistências pelo Shandong Taishan. O desempenho nas duas competições e a participação na vitória que fechou a campanha reforçam a contribuição ofensiva do brasileiro ao longo da temporada.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Ex-Botafogo, David Ricardo se destaca no Dínamo Moscou em busca de título histórico na Rússia
Zagueiro brasileiro é titular durante temporada de 2026/27
Palmeiras x Estudiantes: Conmebol define arbitragem para final da Libertadores
Jesús Valenzuela será o árbitro principal da decisão; Jorge Urrego e Tulio Moreno atuarão como auxiliares
Time chinês faz o 'impossível' ao perder título, demite técnico e cartolas renunciam
Chengdu Rongcheng é derrotado nos últimos quatro jogos do Campeonato Chinês
Endrick anuncia nascimento do filho Kendrick e revela decisão sobre exposição do bebê
Atacante dedicou gol pela Seleção Brasileira ao filho e à esposa, Gabriely Miranda, que relatou ataques durante a gravidez
Convocados do Palmeiras: Gómez marca, e Mauricio inicia como reserva
Zagueiro foi titular e permaneceu os 90 minutos em campo; meia foi acionado nos instantes finais do amistoso
Espanhóis exaltam Robinho Jr em goleada da Seleção Brasileira Sub-20
Joia formada no Santos marca dois gols contra o Peru
Fim dos testes? Vini Jr cobra elenco definido no Brasil após 21 experiências de Ancelotti
Brasileiro mira início da Copa América e Eliminatórias da Copa do Mundo
Galvão Bueno é sincero após goleada do Brasil: 'Falta de respeito'
Seleção Brasileira venceu Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Atitude de Vini Jr em Brasil e Singapura viraliza no exterior: 'Não sabe'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Rayan vira assunto após goleada do Brasil na Singapura: 'Deveria'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Ex-Real Madrid elogia Vini Jr e critica vaias do Santiago Bernabéu
Lucas Vásquez acredita em volta por cima do atacante brasileiro
Jornal espanhol sai em defesa de Raphinha após críticas
Expulso contra o Japão, jogador do Barcelona segue com a Seleção na Data Fifa
Real Madrid acerta novo patrocínio com especialista em hotéis até 2029
Clube merengue fechou parceria com a Hoteis.com pelos próximos anos
Barcelona entra no mercado e começa conversas por zagueiros
Clube busca reforçar sistema defensivo na janela de janeiro
Jornalista dispara sobre escolha da Conmebol: 'Um horror'
Ledio Carmona critica formato das Eliminatórias e propõe Nations League nas Américas
Jogador de 16 anos morre após ser atingido por bola durante partida na Argentina
Abel Núñez sofreu um grave traumatismo craniano em jogo das categorias de base, passou por cirurgia, mas não resistiu
Lukaku encerra ciclo de 16 anos na Bélgica e se despede como maior artilheiro da seleção
Atacante de 33 anos anunciou aposentadoria internacional após 135 partidas e 94 gols; jogador disputou quatro Copas do Mundo
Caso Negreira se aproxima do fim, e Justiça espanhola decidirá futuro do Barcelona
Após mais de três anos de investigação, processo chega à etapa decisiva; clube e antigos dirigentes podem ir a julgamento
Real Madrid monta 'exército' de pontas e prepara revolução ofensiva para dominar o futebol europeu
Clube investe em jovens talentos e reforça a posição em todas as categorias, do profissional à base