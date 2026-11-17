O atacante brasileiro Zeca terminou a temporada de 2026 como um dos principais nomes ofensivos do Shandong Taishan. Aos 29 anos, o jogador registrou 20 participações diretas em gols em 26 partidas, com 12 bolas na rede e oito assistências. Os números foram construídos ao longo das disputas do Campeonato Chinês e da Copa da China, nas quais acumulou 2.193 minutos em campo.

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Na avaliação individual, o brasileiro teve desempenho expressivo nas duas competições. Pela liga nacional, entrou em campo 23 vezes, marcou nove gols e distribuiu seis assistências. Já na Copa da China, apresentou uma média ainda maior de participações ofensivas: em apenas três partidas, anotou três gols e deu duas assistências.

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O rendimento na competição mata-mata colocou Zeca entre os principais destaques individuais do torneio. O atacante terminou como terceiro maior artilheiro, segundo colocado no ranking de assistências e líder em participações diretas em gols.

— Fico muito feliz com a temporada que consegui fazer. Os números são importantes, mas, acima de tudo, fico satisfeito por ter conseguido ajudar a equipe com gols e assistências durante o ano. Trabalhei bastante para manter esse nível e contribuir da melhor maneira possível — avaliou o brasileiro.

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Lesão no tornozelo e retorno na última rodada

Apesar dos bons números, a reta final do ano apresentou um obstáculo para Zeca. Em setembro, durante uma partida contra o Shanghai Port pela Copa da China, o atacante sofreu uma fratura no tornozelo direito e precisou interromper sua sequência de jogos para iniciar o tratamento.

Depois de cumprir o período de recuperação, o brasileiro voltou a ficar à disposição da comissão técnica justamente no encerramento do Campeonato Chinês. No dia 8 de novembro, foi titular contra o Chengdu Rongcheng, atuou durante os 90 minutos e contribuiu com uma assistência na vitória por 3 a 2 do Shandong Taishan.

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— Foi um período difícil por conta da lesão, principalmente por ter acontecido em um momento importante da temporada. Mas nunca deixei de trabalhar pensando na recuperação. Voltar na última partida, jogar os 90 minutos e ainda participar de um gol foi muito especial. Terminar o ano em campo, ajudando a equipe, foi uma sensação muito boa — completou.

Com o retorno aos gramados na última rodada, Zeca encerra 2026 com 12 gols e oito assistências pelo Shandong Taishan. O desempenho nas duas competições e a participação na vitória que fechou a campanha reforçam a contribuição ofensiva do brasileiro ao longo da temporada.

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Zeca em ação pelo Shandong Taishan (Foto: Divulgação)

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