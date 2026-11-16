O futebol argentino está de luto pela morte de Abel Núñez, de 16 anos. O jovem atleta faleceu neste domingo (15), após sofrer um grave traumatismo craniano durante uma partida das categorias de base do Fútbol Club Ezeiza, na província de Buenos Aires.

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O acidente aconteceu quando o adolescente foi atingido na cabeça por uma bola após um ressalto durante o jogo. Com o impacto, caiu no gramado e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Na sequência, foi encaminhado a um hospital, onde precisou passar por uma cirurgia.

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Apesar da intervenção médica, Núñez não resistiu. A morte foi confirmada pelo Ezeiza, clube pelo qual atuava no futebol de campo, e pelo Nueva Estrella, equipe de futsal que também integrava.

Clubes lamentam morte de Abel Núñez

Após a confirmação da morte, o Ezeiza publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais. O clube manifestou pesar pela perda do atleta e prestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de equipe.

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"Com uma dor profunda e uma tristeza imensa, nos despedimos de um jovem que tinha toda uma vida pela frente e que hoje nos deixa um vazio impossível de explicar", publicou a instituição.

Antes do falecimento, o clube já havia mobilizado uma corrente de orações pela recuperação do adolescente, informando que ele havia sofrido uma forte pancada na cabeça e passado por uma intervenção cirúrgica.

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O Nueva Estrella também homenageou o jogador e anunciou a suspensão de toda a programação esportiva e das atividades previstas para esta segunda-feira (16).

"Hoje não há partidas nem resultados que importem. Hoje a dor nos une e nos convida a estar perto de quem mais precisa", escreveu o clube, que completou: "Abel sempre fará parte da nossa família. Descanse em paz, pequeno. O Nueva Estrella nunca vai esquecer você".

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Jovem atuava no futebol de campo e no futsal

Além de defender as categorias de base do Ezeiza, Abel Núñez também jogava futsal pelo Nueva Estrella, equipe ligada à Associação Argentina de Futebol (AFA).

O Ezeiza disputa o Torneo Promocional Amateur, competição que corresponde à última divisão do futebol argentino entre os clubes diretamente filiados à entidade. Até o momento, as instituições não divulgaram detalhes adicionais sobre as circunstâncias do acidente ou a causa médica específica da morte.