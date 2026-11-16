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Caso Negreira se aproxima do fim, e Justiça espanhola decidirá futuro do Barcelona

Após mais de três anos de investigação, processo chega à etapa decisiva; clube e antigos dirigentes podem ir a julgamento

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 15:55
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Colagem com retratos de figuras públicas e o escudo do FC Barcelona ao fundo, olhos com faixa vermelha, notas e arquivos.
Foto: Reprodução/Marca

O Caso Negreira está próximo de um desfecho na fase de investigação. Após ouvir as últimas testemunhas, a Justiça espanhola se prepara para decidir se os pagamentos realizados pelo Barcelona a empresas ligadas a um antigo dirigente da arbitragem justificam a abertura de um julgamento. A decisão poderá definir os próximos passos de um dos processos mais controversos da história recente do futebol espanhol.

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Os depoimentos de Gerard López, ex-treinador do Barça B, e Toni Alonso, antigo delegado da equipe, realizados na última sexta-feira (13), marcaram o encerramento da rodada de oitivas. A investigação ainda depende da incorporação de documentos solicitados pelo Real Madrid e da digitalização de determinados arquivos, mas a expectativa é de que essa etapa seja concluída antes do fim de 2026.

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A juíza responsável pelo caso já rejeitou os pedidos do Real Madrid e do Ministério Público para estender a apuração por mais seis meses. Assim, a tendência é que não haja uma nova prorrogação. Com a conclusão da instrução, caberá à magistrada decidir se o material reunido sustenta a continuidade do processo em um julgamento ou se existem motivos para arquivar as acusações, integral ou parcialmente.

Entenda a origem da investigação

O processo começou a partir de uma série de pagamentos realizados pelo Barcelona a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, que ocupou a vice-presidência do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

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Os repasses ocorreram entre 2001 e 2018 e somaram milhões de euros. A suspeita das autoridades é de que o clube buscava obter algum tipo de benefício relacionado à arbitragem enquanto Negreira ocupava um cargo de influência na estrutura responsável pelos árbitros espanhóis.

O Barcelona nega qualquer tentativa de interferência esportiva. A defesa sustenta que os valores remuneravam serviços de consultoria e relatórios técnicos sobre os árbitros, produzidos principalmente por Javier Enríquez, filho de Negreira.

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A investigação envolve o próprio Negreira, seu filho, o Barcelona e antigos dirigentes do clube, como Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, Albert Soler e Óscar Grau. Joan Laporta também esteve sob investigação, mas acabou retirado do processo.

O que a investigação conseguiu comprovar

Ao longo da apuração, a Justiça identificou elementos que confirmam a existência dos pagamentos e a relação financeira entre o Barcelona e empresas ligadas à família Enríquez. Uma resolução judicial de outubro de 2023 também destacou que os repasses ocorreram durante aproximadamente 18 anos, aumentaram progressivamente e foram interrompidos quando Negreira deixou a vice-presidência do CTA, em 2018.

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Outro elemento que entrou na investigação foi uma carta enviada pelo ex-dirigente ao Barcelona. No documento, Negreira mencionava possíveis irregularidades que, segundo ele, poderiam causar problemas ao clube.

A documentação financeira, portanto, confirma que os pagamentos existiram. A principal controvérsia está na razão dos repasses e na possibilidade de que a relação com o antigo dirigente da arbitragem tivesse como objetivo proporcionar vantagens ao Barcelona.

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Relatórios de arbitragem são argumento da defesa

Para justificar os valores, o Barcelona apresentou relatórios elaborados por Javier Enríquez com avaliações de árbitros que atuavam no futebol espanhol. Parte desse material foi incorporada à investigação, incluindo análises de profissionais como Mateu Lahoz, Undiano Mallenco e Clos Gómez.

A existência dos documentos reforça um dos argumentos da defesa: o clube contratava um serviço de análise técnica e recebia material em troca. A acusação, entretanto, questiona se os relatórios justificariam os valores pagos e se essa era, de fato, a finalidade da relação comercial.

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Os depoimentos de antigos treinadores do Barcelona também trouxeram versões diferentes sobre a utilização desse conteúdo. Ernesto Valverde e Luis Enrique, que comandaram a equipe principal durante o período investigado, afirmaram que não conheciam os relatórios e não fizeram uso deles.

Gerard López, por sua vez, declarou que utilizava o material quando treinava o Barça B. Segundo ele, os documentos continham informações relevantes para o trabalho da comissão técnica.

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Investigação não encontrou provas de manipulação de partidas

Uma das principais linhas de apuração envolve a possibilidade de que os pagamentos tenham servido para influenciar decisões da arbitragem. No entanto, até o momento, não foram apresentadas provas de que árbitros tenham recebido dinheiro para favorecer o Barcelona ou de que partidas tenham sido manipuladas.

Mais de 20 profissionais da arbitragem foram ouvidos pela Guarda Civil durante a investigação. Todos negaram ter recebido pagamentos ou sofrido algum tipo de interferência relacionada ao caso.

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O próprio Negreira também negou ter utilizado o dinheiro do Barcelona para remunerar árbitros. Em depoimento prestado em 2021, durante uma investigação fiscal, ele respondeu negativamente quando questionado sobre a possibilidade de ter repassado os valores a outros profissionais da arbitragem.

Uma outra declaração do ex-dirigente, porém, despertou a atenção dos investigadores. Ao explicar por que transferia dinheiro para uma de suas empresas, Negreira afirmou que pretendia garantir que o Comitê de Arbitragem não tomasse decisões contrárias ao Barcelona e que a atuação fosse neutra.

O ex-dirigente não deverá prestar depoimento em um eventual julgamento por causa de problemas de saúde mental registrados durante a investigação.

Rosell defendeu a contratação dos serviços

Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, também apresentou sua versão sobre os pagamentos. Ele sustentou que a contratação dos relatórios fazia parte dos serviços utilizados pelo clube e que a eventual falta de utilização por parte dos treinadores não invalidava a contratação.

— Qualquer clube da Primeira Divisão que não tenha esse serviço está fazendo algo errado — afirmou Rosell durante seu depoimento.

Para justificar a decisão da diretoria, o ex-presidente comparou os relatórios à compra de alimentos para todo o elenco ou de equipamentos para a academia. Na avaliação dele, a obrigação da gestão era disponibilizar os recursos, mesmo que nem todos fossem utilizados pelos profissionais.

O que pode acontecer agora?

Com a fase de depoimentos encerrada, o processo se aproxima de uma definição. A magistrada terá de analisar o conjunto de documentos e declarações para determinar se existem elementos suficientes para abrir um julgamento.

A investigação confirmou a relação financeira entre o Barcelona e empresas ligadas a Negreira, além da existência dos relatórios de arbitragem apresentados pela defesa. Ainda permanecem dúvidas sobre a finalidade dos pagamentos, a possível influência sobre o CTA e o destino de parte do dinheiro.

Segundo as informações reunidas no processo, Negreira retirava gradualmente os valores em dinheiro vivo, o que dificultou o rastreamento dos recursos.

A decisão judicial deverá esclarecer quais acusações seguem adiante e se os envolvidos terão de responder em julgamento. Até lá, a existência dos pagamentos não representa, por si só, comprovação de manipulação de resultados ou de favorecimento esportivo ao Barcelona.

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