O Real Madrid está construindo uma estratégia para ampliar seu poder ofensivo nos próximos anos. Em vez de concentrar os investimentos em uma única posição, o clube espanhol estabeleceu os pontas como prioridade e passou a reunir jogadores com características semelhantes em praticamente todas as categorias de sua estrutura. A ideia é formar um grupo numeroso de atacantes jovens, capazes de desequilibrar defesas no um contra um e oferecer diferentes alternativas para o futuro.

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O movimento envolve desde contratações milionárias para a equipe principal até a captação de adolescentes para as categorias de base. Em pouco mais de um ano, o Real Madrid incorporou diversos jogadores com capacidade de drible, velocidade e atuação pelos lados do campo.

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A estratégia ganhou uma dimensão ainda maior com a chegada de Yan Diomande, em agosto, e a negociação para contratar o inglês JJ Gabriel, de apenas 16 anos.

O investimento mais expressivo foi feito em Diomande. Nascido em 2006, o atacante marfinense deixou o RB Leipzig em uma transferência avaliada em aproximadamente 140 milhões de euros, incluindo valores fixos e variáveis. O negócio transformou o jogador na contratação mais cara da história do Real Madrid.

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A resposta dentro de campo foi imediata. Diomande conquistou espaço na equipe e passou a ocupar a ponta esquerda, deslocando Vinicius Jr. da posição. Em seus primeiros compromissos, marcou quatro gols, três deles em jogadas de destaque, justificando a aposta do clube em um atleta com capacidade de superar adversários individualmente.

JJ Gabriel é a próxima aposta do Real Madrid

A estratégia de recrutamento também contempla jogadores que ainda estão longe de atingir o auge físico e técnico. É o caso de JJ Gabriel, inglês que acaba de completar 16 anos e tem chegada ao Real Madrid prevista para as próximas semanas, segundo informações do jornal Marca.

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O jovem deixa o Manchester United em uma transferência que despertou o interesse de alguns dos principais clubes europeus. Embora também possa atuar como meia-atacante, suas características físicas e técnicas permitem que seja utilizado na ponta esquerda, setor que já conta com forte concorrência no elenco profissional.

Em entrevista exclusiva ao "Marca", Gabriel revelou que tem como grande sonho conquistar a Bola de Ouro. A possível contratação reforça a intenção do Real Madrid de antecipar a disputa por talentos promissores e incorporá-los ao projeto esportivo antes de sua consolidação no futebol profissional.

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Real Madrid amplia busca por pontas nas categorias de base

Em Valdebebas, centro de treinamento do clube, a estratégia também aparece na formação de jogadores. O Real Madrid tem ampliado a presença de pontas em diferentes faixas etárias, com contratações de atletas espanhóis e estrangeiros.

Um dos reforços é Sergio Castellón, nascido em 2008. Contratado junto ao Rayo Vallecano durante o verão europeu, o jogador chegou ao Juvenil A mesmo após despertar o interesse de Barcelona e Atlético de Madrid. Canhoto, ele pode atuar pelos dois lados do campo ou centralizado e já soma cinco gols, aparecendo entre os principais artilheiros da equipe.

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Outro nome é Raúl Lema, nascido em 2010. Ponta esquerda e integrante das seleções espanholas de base, o jogador chegou do Deportivo La Coruña após acumular experiências em categorias acima de sua idade.

Em janeiro de 2026, o clube também contratou Iker Doblas, de 2007, que estava no DAMM e havia passado pelo L'Hospitalet. O atacante avançou pelas categorias de formação até alcançar o Real Madrid C.

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A captação internacional também faz parte do planejamento. Clifford Nana, ganês de 16 anos, passou pela academia do Barcelona entre 2019 e 2022 antes de chegar ao Real Madrid por meio do DAMM. Atualmente, integra o Juvenil C.

Já Lawrence Osayende, nascido em 2012, foi contratado junto ao Santutxu e incorporado ao Cadete B. O jogador atua preferencialmente pela ponta esquerda, mostrando que a busca por alternativas ofensivas alcança até mesmo as categorias mais jovens.

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Alexis Ciria é um dos destaques da nova geração

Entre os talentos que já apresentam resultados expressivos está Alexis Ciria, nascido em 2008, em Badajoz. O jogador chegou do Sevilla em janeiro e rapidamente chamou a atenção pela capacidade de drible, criatividade e versatilidade no setor ofensivo.

Sua primeira grande oportunidade de destaque aconteceu na pré-temporada com a equipe principal. Em uma partida contra a Fiorentina, Ciria marcou um gol e protagonizou uma jogada de rabona, recebendo elogios públicos de José Mourinho.

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O desempenho também apareceu nos números. Na última temporada, o atacante marcou três gols e deu uma assistência em apenas 275 minutos de participação pelo Castilla.

A evolução dentro do clube foi rápida. Ciria começou no Juvenil A, avançou para o Real Madrid C e terminou a temporada no Castilla, equipe pela qual atualmente tem presença importante.

Sua trajetória também está ligada a uma geração vitoriosa do Real Madrid. O jogador participou da campanha que terminou com quatro títulos históricos para o Juvenil A: Liga Jovem da Uefa, Campeonato Espanhol, Champions League e Copa Intercontinental Sub-20.

O atacante chegou discretamente e já alcançou valor de mercado estimado em um milhão de euros, mesmo ainda em processo de formação.

Yáñez, Leiva e outras promessas completam o grupo

O investimento em novos jogadores não significa que o Real Madrid esteja começando do zero. O clube já possui atletas com características semelhantes em sua própria formação, que também fazem parte do planejamento para os próximos anos.

Daniel Yáñez, nascido em 2007, é um dos exemplos. Ponta-direita que costuma atuar com o pé menos habilidoso, o jogador estreou pela equipe principal em dezembro de 2024 e atualmente defende o Castilla. Também teve participação importante na conquista da Youth League de 2026.

Gabri Valero, também de 2007, passou pelas categorias de base de Valdebebas e atualmente integra o Real Madrid C. O jogador fez parte da geração campeã da Youth League e da Copa dos Campeões.

Na equipe Juvenil A, outro destaque é Adri Pérez, nascido em 2008. Ponta esquerda e integrante das seleções espanholas de base, ele chama a atenção pela capacidade de finalização, inclusive utilizando o pé menos habilidoso.

Álvaro Leiva, por sua vez, chegou ao Real Madrid em 2022, após passagem pelo Algeciras. O ponta esquerda já teve oportunidade de estrear pela equipe principal e optou por permanecer no Castilla nesta temporada, mesmo com possibilidades de deixar o clube, para continuar na disputa por espaço.

A relação ainda inclui Rubén López, nascido em 2008. Formado em La Fábrica, com passagem pelo Rayo Vallecano, ele atualmente está no Juvenil A. Embora seja classificado pelo clube como meio-campista, sua versatilidade permite atuar também pelos lados do campo.