A Conmebol definiu, na tarde desta terça-feira (17), a equipe de arbitragem responsável pela final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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O venezuelano Jesús Valenzuela será o árbitro principal da decisão, com início previsto para as 17h (de Brasília). Seus compatriotas Jorge Urrego e Tulio Moreno atuarão como auxiliares, enquanto Juan Soto ficará responsável pelo VAR. Toda a equipe de arbitragem é formada por profissionais da Venezuela.

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O Palmeiras chega à decisão continental após avançar em duas disputas de pênaltis consecutivas. Nas quartas de final, eliminou a LDU, em Quito. Já na semifinal, garantiu a classificação diante do Fluminense após empate por 2 a 2 no tempo normal. Nas duas ocasiões, o goleiro Carlos Miguel foi decisivo ao defender cobranças dos adversários.

O Estudiantes, por sua vez, superou dois representantes brasileiros para manter vivo o sonho do título. Nas quartas de final, foi a São Paulo e eliminou o Corinthians na Neo Química Arena. Na sequência, deixou para trás o atual campeão Flamengo, em pleno Maracanã, e assegurou sua vaga na decisão.

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Palmeiras e Estudiantes já garantiram US$ 7 milhões (cerca de R$ 40,5 milhões) em premiação pela classificação à final da Libertadores. O campeão, por sua vez, receberá US$ 25 milhões (aproximadamente R$ 144 milhões) pelo título da principal competição de clubes da América do Sul.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, chega a sua terceira decisão de Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

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Confira a equipe de arbitragem para Palmeiras x Estudiantes