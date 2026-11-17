Palmeiras x Estudiantes: Conmebol define arbitragem para final da Libertadores
Jesús Valenzuela será o árbitro principal da decisão; Jorge Urrego e Tulio Moreno atuarão como auxiliares
A Conmebol definiu, na tarde desta terça-feira (17), a equipe de arbitragem responsável pela final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
+ Paulinho convive com lesões no Palmeiras e caminha para ano com menos jogos no Brasil
O venezuelano Jesús Valenzuela será o árbitro principal da decisão, com início previsto para as 17h (de Brasília). Seus compatriotas Jorge Urrego e Tulio Moreno atuarão como auxiliares, enquanto Juan Soto ficará responsável pelo VAR. Toda a equipe de arbitragem é formada por profissionais da Venezuela.
O Palmeiras chega à decisão continental após avançar em duas disputas de pênaltis consecutivas. Nas quartas de final, eliminou a LDU, em Quito. Já na semifinal, garantiu a classificação diante do Fluminense após empate por 2 a 2 no tempo normal. Nas duas ocasiões, o goleiro Carlos Miguel foi decisivo ao defender cobranças dos adversários.
O Estudiantes, por sua vez, superou dois representantes brasileiros para manter vivo o sonho do título. Nas quartas de final, foi a São Paulo e eliminou o Corinthians na Neo Química Arena. Na sequência, deixou para trás o atual campeão Flamengo, em pleno Maracanã, e assegurou sua vaga na decisão.
Palmeiras e Estudiantes já garantiram US$ 7 milhões (cerca de R$ 40,5 milhões) em premiação pela classificação à final da Libertadores. O campeão, por sua vez, receberá US$ 25 milhões (aproximadamente R$ 144 milhões) pelo título da principal competição de clubes da América do Sul.
+ Palmeiras confirma lesão de Piquerez e atualiza quadro físico de Murilo
Confira a equipe de arbitragem para Palmeiras x Estudiantes
- Árbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)
- Árbitro Assistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)
- Árbitro Assistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)
- Quarto Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
- VAR: Juan Soto (Venezuela)
Mais LANCE!
CBF define árbitro de Palmeiras x Flamengo, duelo que pode valer o título brasileiro
Rodrigo José Pereira de Lima comandará confronto direto entre os líderes da competição no sábado (21), no Nubank Parque
Escalação: Palmeiras encerra preparação, e Abel busca alternativas sem convocados
Alviverde volta a campo nesta quarta-feira (17) para enfrentar o Cruzeiro com desfalques entre os titulares
Convocados do Palmeiras: Gómez marca, e Mauricio inicia como reserva
Zagueiro foi titular e permaneceu os 90 minutos em campo; meia foi acionado nos instantes finais do amistoso
Paulinho convive com lesões no Palmeiras e caminha para ano com menos jogos no Brasil
Atacante participou de apenas 11 jogos em 2026 e tem presença incerta na final da Libertadores contra o Estudiantes
Possível arbitragem de Palmeiras e Flamengo repercute: 'Todo mundo sabe'
Definição da arbitragem para confronto direto no Brasileirão gera expectativa
Torcida do Palmeiras reage a atuação de Allan: 'É simples'
Jogador entrou na segunda etapa de Brasil x Singapura
Após hat-trick, Fabiano celebra momento no Palmeiras e destaca apoio do elenco profissional
Após marcar três gols na vitória sobre o Santos, atacante falou sobre a integração com o grupo de Abel Ferreira e soma 15 gols em 32 jogos pelo Sub-20 na temporada
Palmeiras confirma lesão de Piquerez e atualiza quadro de Murilo
Lateral sofreu lesão em amistoso pelo Uruguai e segue como dúvida para duelo com o Cruzeiro; zagueiro será desfalque
Palmeiras terá retorno de titular e mudanças na escalação contra o Cruzeiro
Piquerez foi liberado do segundo amistoso do Uruguai e aparece como a grande novidade
Decisões e viagens: Palmeiras terá maratona em corrida por feito inédito
Equipe enfrentará quatro jogos fora de casa em intervalo de 19 dias
Palmeiras x Flamengo: ingressos à venda para decisão do Brasileirão
Equipes duelam no Nubank Parque, no dia 21 de novembro, em confronto direto na luta pelo título
Com três títulos em disputa, Palmeiras monta logística para reta final da temporada
Alviverde terá seis jogos em 19 dias, com quatro viagens e finais de Libertadores e Copa do Brasil
Giay, Flaco e Piquerez: trio do Palmeiras tem desempenhos distintos em vitória do Uruguai
Atacante permaneceu os 90 minutos no banco de reservas; laterais foram utilizados na vitória por 2 a 1
Estudiantes prepara caravana histórica para a final da Libertadores contra o Palmeiras
Ao todo, 121 ônibus sairão de La Plata para o Uruguai para a decisão da Liberta
Palmeiras vence Santos com hat-trick de Fabiano e avança à final do Paulistão
Alviverde irá encarar o rival Corinthians na decisão do torneio estadual
Mauricio marca pelo Paraguai, e Gómez tem 'jogo dos sonhos' para o Palmeiras
Dupla foi convocada por Alfaro nesta Data Fifa e perderá próximo compromisso do Alviverde no Brasileirão
New York City negocia com Palmeiras e busca contratação de Luighi
Contrato de empréstimo do atacante se encerra ao término da atual temporada; partes negociam permanência
Cria do Palmeiras conquista título e artilharia na Estônia
Wendell Gabriel se destacou jogando pelo FCI Levadia
Carlos Miguel mira feito histórico no Palmeiras: 'Se eu conseguir'
Goleiro revelou grande sonho de atuar pela Seleção