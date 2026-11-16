Jornalista dispara sobre escolha da Conmebol: 'Um horror'

O comentarista Ledio Carmona, do Sportv, fez duras críticas ao calendário do futebol sul-americano e ao formato das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Durante uma discussão sobre os compromissos das seleções, o jornalista defendeu que a Conmebol siga o exemplo da Europa e crie uma competição semelhante à Nations League, envolvendo também países da América do Norte e Central.

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Ledio Carmona criticou o formato das Eliminatórias Sul-Americanas durante participação no Sportv (Foto: Reprodução)

Para Ledio, os amistosos internacionais perderam atratividade e não oferecem motivação suficiente aos jogadores. O comentarista destacou o sucesso da competição europeia como exemplo de uma alternativa para tornar as datas Fifa mais competitivas.

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— Nem os europeus gostam de jogar amistosos. Eles jogam amistosos com o pé nas costas. A gente passou a fazer aqui no Sportv vários amistosos, quando não tinha a Nations League, que eram insuportáveis. Eles jogavam com uma tremenda má vontade — afirmou.

Lédio Carmona sugere Nations League nas Américas

O jornalista defendeu uma reformulação do calendário, com a criação de um torneio que reunisse seleções de diferentes regiões do continente americano, sem substituir a Copa América.

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— Eles têm que criar uma competição, além da Copa América, com a Nations League, usando América do Norte, América Central, enfim, é o que temos. Faz uma Nations League, acaba com esses amistosos insuportáveis e faz essa Copa América — declarou.

Ledio também ressaltou que o futebol sul-americano precisa encontrar soluções dentro de sua própria realidade, mesmo sem contar com a quantidade de seleções tradicionais existentes na Europa.

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— Não vai ser a Eurocopa, não vai ser a Nations League, mas vai ser o que a gente tem. A gente mora na América, não mora na Europa. Vai jogar com México, Estados Unidos, Costa Rica, Bolívia, enfim. Não pode mudar um mapa-múndi para ajudar o futebol brasileiro — acrescentou.

Comentarista dispara contra formato das Eliminatórias

A crítica mais contundente foi direcionada às Eliminatórias Sul-Americanas. Lédio classificou o modelo atual como ultrapassado e questionou a lógica de manter seleções já classificadas disputando partidas que, em sua avaliação, perdem importância esportiva.

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— Tem que mudar essa desgraça dessas eliminatórias, cara, que é um sistema completamente falido. Um horror. E agora conseguiram piorar as eliminatórias — disparou.

O comentarista ainda criticou a possibilidade de seleções já garantidas na Copa continuarem participando da disputa por posições na tabela.

— Você vai ter dez seleções jogando entre elas, só que três já estão classificadas. Se já estão classificadas, por que vão jogar? Então vão jogar para quê? É uma loucura! — concluiu.