Real Madrid acerta novo patrocínio com especialista em hotéis até 2029
Clube merengue fechou parceria com a Hoteis.com pelos próximos anos
O Real Madrid acertou um novo patrocínio com a Hoteis.com com validade até 2029, na última terça-feira (10). Essa parceria busca conectar os milhões de fãs do clube merengue através de conteúdos, ativações e experiências exclusivas.
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Esse acordo entre Real Madrid e Hoteis.com permitirá que torcedores da equipe ao redor do mundo se desloquem e acompanhem jogos tanto no Santiago Bernabéu, quanto partidas fora de casa. E a marca busca se conectar com mais clientes, uma vez que estudos indicam que as estadias na capital espanhola cresceram 30% em relação ao ano anterior no período da temporada de futebol.
- Esta parceria representa uma grande oportunidade para continuarmos a crescer como clube ao lado de uma empresa líder em seu setor, com a qual compartilhamos valores fundamentais como a busca pela excelência, o compromisso com o serviço, a inovação e a capacidade de nos conectarmos com nossos respectivos públicos - afirmou Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do Real Madrid.
Nas próximas temporadas, a Hoteis.com e o Real Madrid colaborarão em uma série de iniciativas voltadas para os torcedores. Nesse sentido, Hari Nair, diretor geral da marca também celebrou a parceria.
- O Real Madrid é uma das marcas mais icônicas do esporte mundial, com uma capacidade inigualável de se conectar com torcedores ao redor do globo. Esta parceria oferece à Hoteis.com uma plataforma poderosa para engajar um público apaixonado e altamente relevante por meio de conteúdos envolventes e experiências significativas. A lealdade que define a torcida do Real Madrid torna essa união perfeita para a Hoteis.com. Sabemos que esses torcedores viajam com frequência acima da média, por isso queremos recompensá-los com economias imediatas e a flexibilidade de acumular recompensas para viagens futuras.
"Pílulas de Férias" viram tendência, e Real Madrid pode se beneficiar
Em um relatório feito pela Hoteis.com, a empresa entendeu que existe uma modalidade chamada "Pílulas de Férias" que viraram tendências de viagens. E o Real Madrid tem a chance de se beneficiar com esse novo comportamento social.
As "Pílulas de Férias" são estadias de apenas uma noite encaixadas em agendas lotadas, ocasiões especiais e orçamentos mais apertados para aproveitar pausas ao longo do ano. As buscas na Hoteis.com por estadias de uma noite subiram quase 10% ano a ano³ globalmente. Além disso, 79% dos viajantes globais afirmam que planejam reservar uma estadia de uma noite no próximo ano.
Essas períodos curtos geralmente são marcados por viagens com um objetivo pontual dos viajantes, como um evento esportivo, um espetáculo musical, mas também para celebrar marcos da vida pessoal ou fazer uma breve pausa entre viagens mais longas.
Benefícios da Hoteis.com
A Hoteis.com é especialista em hotéis, oferecendo centenas de milhares de opções em todo o mundo. Nosso foco é dar aos viajantes mais do que eles procuram, seja economia instantânea, opções flexíveis ou recompensas para usar em viagens futuras.
Como membros, os viajantes economizam com descontos em hotéis selecionados no mundo todo e ganham recompensas em estadias elegíveis por meio do Hoteis.com Rewards, transformando reservas válidas em saldo para suas próximas viagens.
Também facilitamos a reserva com flexibilidade e praticidade por meio de Alertas de Preços e Cancelamento Grátis na maioria dos hotéis, garantindo tranquilidade caso os planos mudem.
Seja para uma viagem de negócios ou as férias dos sonhos, a Hoteis.com ajuda você a aproveitar ao máximo cada jornada.
Esse texto contém conteúdo patrocinado
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