Jornal espanhol sai em defesa de Raphinha após críticas
Expulso contra o Japão, jogador do Barcelona segue com a Seleção na Data Fifa
Alvo de críticas em Barcelona e no Brasil, Raphinha foi defendido por conta de sua postura pelo "Marca", um dos principais jornais da Espanha. Nos últimos dias, o jogador foi centro de duas polêmicas por conta de sua convocação para os amistosos contra Japão e Singapura, na Data Fifa.
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Enquanto na Catalunha Raphinha era criticado por participar desses amistosos após voltar lesionado em três Datas Fifas, no Brasil o atleta foi condenado por sua gestão de minutos com Ancelotti. E em coletiva, o jogador se emocionou, explicou a situação e declarou amar a Amarelinha.
O "erro" de Raphinha foi querer agradar tanto o Barcelona, quanto a Seleção Brasileira e representar as duas camisas da melhor forma. E o jogador voltou a ser criticado por culés por permanecer concentrado com a equipe de Carlo Ancelotti mesmo sem poder atuar contra Singapura por conta da expulsão contra o Japão.
O artigo assinado por Luís Rojo afirmou ter pena pelo tratamento que Raphinha vem recebendo, principalmente por ser um jogador que é um "exemplo a ser seguido". E declarou que o jogador não pode ser acusado por uma suposta falta de compromisso.
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