Convocados do Palmeiras: Gómez marca, e Mauricio inicia como reserva
Zagueiro foi titular e permaneceu os 90 minutos em campo; meia foi acionado nos instantes finais do amistoso
Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez foi titular da seleção paraguaia nesta terça-feira (17) e marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, em amistoso internacional disputado em Singapura. Após não ser utilizado no primeiro compromisso da equipe comandada por Gustavo Alfaro nesta Data Fifa, o zagueiro permaneceu em campo durante os 90 minutos.
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Gómez acertou 21 dos 25 passes tentados, com 84% de aproveitamento. No setor ofensivo, finalizou uma vez, de cabeça, e marcou o segundo gol do Paraguai na partida. Defensivamente, venceu todos os duelos disputados, tanto pelo alto quanto pelo chão, além de registrar três cortes e duas interceptações.
Já Mauricio, titular na goleada sobre Singapura, entrou nos minutos finais da etapa complementar, substituindo Almirón. O meia permaneceu em campo por pouco mais de cinco minutos e não participou diretamente de nenhuma jogada de destaque.
Gustavo Gómez e Mauricio seguirão a logística de retorno organizada pela Federação Paraguaia de Futebol. Em razão do longo deslocamento até o Brasil, a dupla não estará à disposição de Abel Ferreira para o confronto com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (18), pelo Campeonato Brasileiro.
Os jogadores, porém, devem voltar a ficar disponíveis para o duelo contra o Flamengo, no fim de semana, em confronto direto pela liderança da competição.
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