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Jorge Jesus cita Cristiano Ronaldo antes de Portugal x Noruega: 'Que fique claro'

Craque deixou a seleção portuguesa após declarações do técnico

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 20:23
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Jorge Jesus bate palmas na vitória de Portugal sobre a Dinamarca
Jorge Jesus bate palmas na vitória de Portugal sobre a Dinamarca (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP)

Jorge Jesus vai ao encontro com a torcida portuguesa neste domingo (4), no Estádio do Dragão, no Porto, pela primeira vez desde que a crise com Cristiano Ronaldo veio a público. No dia anterior ao jogo contra a Noruega, o treinador deixou a porta aberta para uma reconciliação com o craque e pediu que o foco fosse a seleção.

O confronto pode funcionar como um teste do humor da torcida em relação ao técnico. Antes da partida deste domingo, Jorge Jesus concedeu entrevista coletiva neste sábado (3) e tentou desviar o tema para o campo, embora tenha reconhecido a importância do jogador.

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- O foco tem de ser a seleção, o jogo com a Noruega e o que temos de fazer bem, em sintonia com o nosso povo. Mas isso não me faz ignorar o Cris. É um símbolo da seleção portuguesa, é um símbolo de Portugal, que isso fique bem claro. Depois do jogo, há tempo para falar sobre isso - disse o treinador.

A crise teve início na última quarta-feira (30), quando Cristiano Ronaldo, de 41 anos, deixou a seleção às vésperas da partida contra a Dinamarca, em Copenhague. O craque ficou insatisfeito por não ter entrado na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, em Oslo, e percebeu que também seria reserva contra os dinamarqueses.

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Portugal sem Cristiano Ronaldo

Sem o astro, Portugal bateu a Dinamarca por 4 a 2 e manteve a liderança do Grupo A4 da Liga das Nações, com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas.

A Federação Portuguesa de Futebol já articula um encontro entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo para costurar uma saída para a crise, segundo a imprensa local. O treinador, por sua vez, esquivou-se de antecipar qualquer desfecho antes de o jogo desta domingo acontecer.

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➡️ Federação Portuguesa prepara reunião para tentar reaproximar Cristiano Ronaldo

- O carinho que procuro é para a equipe, não é particularmente para mim. Sou o comandante de uma equipe e faço parte de uma equipe. Antes de ser treinador eu era torcedor da seleção, não olhava para o treinador ou os jogadores, olhava para a minha bandeira - declarou.

Cristiano Ronaldo deixou a seleção após crise com Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo deixou a seleção de Portugal no meio da Data Fifa (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP)

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