Titulares do Atlético se recuperam na Cidade do Galo durante folga do elenco
Reinier e Ruan se recuperam de lesão no CT do Galo
O elenco do Atlético ganhou alguns dias de folga durante a Data Fifa. Mesmo assim, dois jogadores seguem trabalhando na Cidade do Galo para dar sequência ao processo de recuperação de lesões: Reinier e Ruan.
Reinier publicou nas redes sociais uma foto ao lado do zagueiro na academia da Cidade do Galo. Na imagem, os dois aparecem durante o período de descanso do restante do elenco. Na publicação, o atacante brincou com a situação e escreveu: "Folga?".
Os dois atletas estão em recuperação de lesões musculares e aproveitam a pausa no calendário para dar continuidade aos trabalhos no clube.
Reinier se recupera de um edema no músculo posterior da coxa direita. O atacante deixou a partida contra o Santos, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, no intervalo, depois de marcar dois gols na histórica virada do Atlético por 4 a 2 e depois a vitória nos pênaltis.
Ruan, por sua vez, não entra em campo desde o confronto contra o Cruzeiro, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O zagueiro deixou o jogo ainda no início e teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.
O Atlético não informa os prazos de recuperação dos jogadores lesionados.
Reinier vive grande fase no Atlético
Reinier atravessa seu melhor momento desde que chegou ao Atlético e se consolidou como uma das principais peças ofensivas da equipe. O atacante ganhou espaço entre os titulares e passou a ocupar a vaga de Cassierra após apresentar bom desempenho e participação direta em gols.
Nas últimas seis partidas em que esteve em campo, Reinier marcou quatro gols e deu uma assistência, números que ajudaram a fortalecer sua posição no time de Eduardo Domínguez.
Ruan é pilar da defesa atleticana
Ruan também ganhou papel de destaque no sistema defensivo do Atlético. O zagueiro se tornou uma peça praticamente indispensável para Eduardo Domínguez e é o único jogador considerado incontestável na linha defensiva da equipe.
Contratado sob desconfiança de parte da torcida, Ruan conquistou espaço ao longo da temporada e hoje é um dos principais nomes da defesa atleticana. Além da solidez nos duelos defensivos, o zagueiro também se destaca pela qualidade na saída de bola.
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