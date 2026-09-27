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Antony desabafa após última temporada: 'Tive que tomar remédios'

Jogador falou sobre o convívio com lesões

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 16:59
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)
Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Antony revelou que precisou recorrer a medicamentos para conseguir jogar durante boa parte da última temporada pelo Betis. Em entrevista ao podcast do SofaScore, o atacante contou que conviveu com um problema no adutor desde dezembro de 2025 e que, em algumas ocasiões, as dores eram tão fortes que ele não conseguia andar no dia seguinte às partidas.

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O brasileiro explicou que o desconforto começou durante uma partida contra o Getafe e se tornou recorrente ao longo dos meses. Mesmo com as limitações físicas, Antony permaneceu à disposição do técnico Manuel Pellegrini e terminou a temporada com 14 gols e 10 assistências.

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Antony relata dificuldades com as dores

O problema físico começou a interferir diretamente na rotina do atacante durante a segunda metade da temporada. Além do uso de medicamentos para entrar em campo, Antony passou por períodos de descanso e teve sua carga de trabalho controlada pela comissão técnica do Betis.

– Tive que tomar remédios durante toda a temporada para conseguir jogar. Foi difícil. Às vezes, depois de uma partida, eu não conseguia andar no dia seguinte. Havia dias em que me sentia bem, mas no dia seguinte piorava. Isso me frustrava um pouco – afirmou Antony.

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A condição também exigiu adaptações dentro de campo. Com menos capacidade de explosão, característica marcante de seu jogo, o atacante precisou lidar com as limitações provocadas pelo problema físico enquanto seguia atuando pelo clube espanhol.

Antony comemorando gol pelo Real Betis (Foto: Reprodução/X)
Antony comemorando gol pelo Real Betis (Foto: Reprodução/X)

Apesar do período complicado, Antony conseguiu produzir números importantes pelo Betis. A temporada terminou com 14 gols e 10 assistências, além do reconhecimento pelo desempenho na campanha da Liga Europa, competição em que recebeu o prêmio de melhor jogador da edição no SofaScore.

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A situação, de acordo com o próprio atacante, mudou após o período de preparação para a nova temporada. O brasileiro afirma que não precisa mais de medicamentos para entrar em campo e que voltou a se sentir fisicamente mais próximo de sua condição ideal.

– Hoje posso jogar sem remédios, sem nada, e sinto que posso fazer tudo. Acredito que a verdadeira força está dentro de nós, e trabalho muito na minha mentalidade. Às vezes ficava muito bravo comigo mesmo, porque sempre quero dar o meu melhor – disse.

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