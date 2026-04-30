Atitude de presidente da Federação Palestina com dirigente de Israel gera tensão na Fifa

O Congresso da Fifa, realizado nesta quinta-feira (30) em Vancouver (CAN), foi marcado por um momento de tensão diplomática entre os representantes das associações de futebol da Palestina e de Israel. Durante a condução do evento, o presidente da Federação Palestina de Futebol, Jibril Rajoub, recusou-se a apertar a mão do vice-presidente da federação israelense, Basim Sheikh Suliman.

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O episódio ocorreu no palco principal, como desdobramento de uma tentativa frustrada do presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino, de promover uma aproximação pública entre os dois dirigentes.

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O clima de desconforto teve início no momento do congresso aberto aos delegados para discursos no plenário. Jibril Rajoub foi o primeiro a utilizar a palavra, momento em que reiterou as reclamações formais da entidade sobre a presença e a atuação de clubes israelenses em áreas localizadas no território palestino. Na sequência, o vice-presidente da federação de Israel, Basim Sheikh Suliman, também fez o seu pronunciamento oficial. Imediatamente após as falas, Gianni Infantino interveio e convidou ambos os dirigentes a retornarem ao centro do palco para um cumprimento.

Diante da aproximação promovida pelo mandatário da Fifa, Rajoub negou o aperto de mão e evitou a proximidade com Suliman. Embora os microfones estivessem desligados naquele instante específico, relatos apontam que foi possível ouvir o dirigente palestino exclamar em tom elevado que o seu povo está sofrendo.

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A vice-presidente da federação palestina, Susan Shalabi, endossou a postura e criticou a tentativa da organização do evento. A dirigente afirmou que a associação não poderia cumprimentar alguém levado pelos israelenses para tentar encobrir ações classificadas por ela como fascismo e genocídio, reforçando a manifestação sobre o sofrimento da população local.

Apelo de Infantino

Após a evidente recusa de Rajoub e o constrangimento gerado no palco principal, Gianni Infantino assumiu a palavra para tentar apaziguar a situação. O presidente da Fifa utilizou o microfone do plenário para proferir um rápido discurso pedindo foco em soluções e pacificação entre as entidades esportivas envolvidas no contexto do conflito do Oriente Médio.

O dirigente solicitou que os representantes, presidente Rajoub e vice-presidente Suliman, trabalhassem em conjunto para oferecer esperança às crianças de ambas as nações, reconhecendo perante o congresso internacional que os temas tratados são de natureza altamente complexa.

Atitude de presidente da federação palestina com dirigente de Israel gera tensão na Fifa (Foto: Don MacKinnon / AFP)

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