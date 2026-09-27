Veja gols de Noruega x Portugal pela Nations League
Noruega x Portugal: pela 2ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Noruega e Portugal estão se enfrentando neste domingo (27), no Ullevaal Stadion, em Oslo, pela segunda rodada do Grupo D da UEFA Nations League 2026/27. O duelo teve quatro gols até o momento, com João Félix abrindo o placar para os portugueses no primeiro tempo, enquanto Erling Haaland empatou para os donos da casa na etapa final, e Gonçalo Ramos ampliando.
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Aos 16 minutos do primeiro tempo, Portugal abriu o placar em uma bela jogada coletiva. Nuno Mendes iniciou a construção, Pedro Neto recebeu e encontrou João Félix na entrada da área. O atacante finalizou de primeira, com um toque de direita, e colocou a bola no canto da meta de Nyland.
Veja o primeiro gol:
Logo aos cinco minutos do segundo tempo, a Noruega chegou ao empate. Ødegaard cobrou falta na área, Diogo Costa espalmou e a bola ficou viva. Berg apareceu para cabecear para o centro da pequena área, e Haaland aproveitou a sobra para completar para o gol.
Veja o segundo gol:
Aos oito minutos do segundo tempo, Gonçalo Ramos aproveitou um erro de Nyland para colocar Portugal novamente na frente. O goleiro norueguês tentou sair jogando, entregou a bola no pé do atacante, que percebeu o arqueiro adiantado e finalizou por cobertura, marcando um belo gol.
Veja o terceiro gol:
Tudo sobre Noruega x Portugal (onde assistir, horário e escalações):
✅ FICHA TÉCNICA
Noruega 🆚 Portugal
UEFA Nations League - Grupo D - 2ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 27 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega
📺 Onde assistir: sportv e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)
📺 VAR: Bram Van Driessche (BEL)
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