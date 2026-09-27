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Veja gols de Noruega x Portugal pela Nations League

Noruega x Portugal: pela 2ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 17:14
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Félix comemorando gol em Noruega e Portugal, pela Nations League
João Félix comemorando gol em Noruega e Portugal, pela Nations League (Foto: Cornelius Poppe / NTB / AFP)

Noruega e Portugal estão se enfrentando neste domingo (27), no Ullevaal Stadion, em Oslo, pela segunda rodada do Grupo D da UEFA Nations League 2026/27. O duelo teve quatro gols até o momento, com João Félix abrindo o placar para os portugueses no primeiro tempo, enquanto Erling Haaland empatou para os donos da casa na etapa final, e Gonçalo Ramos ampliando.

UEFA Nations League 2026/2027 - Noruega x Portugal

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Aos 16 minutos do primeiro tempo, Portugal abriu o placar em uma bela jogada coletiva. Nuno Mendes iniciou a construção, Pedro Neto recebeu e encontrou João Félix na entrada da área. O atacante finalizou de primeira, com um toque de direita, e colocou a bola no canto da meta de Nyland.

Veja o primeiro gol:

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, a Noruega chegou ao empate. Ødegaard cobrou falta na área, Diogo Costa espalmou e a bola ficou viva. Berg apareceu para cabecear para o centro da pequena área, e Haaland aproveitou a sobra para completar para o gol.

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Veja o segundo gol:

Aos oito minutos do segundo tempo, Gonçalo Ramos aproveitou um erro de Nyland para colocar Portugal novamente na frente. O goleiro norueguês tentou sair jogando, entregou a bola no pé do atacante, que percebeu o arqueiro adiantado e finalizou por cobertura, marcando um belo gol.

Veja o terceiro gol:

Tudo sobre Noruega x Portugal (onde assistir, horário e escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

Noruega 🆚 Portugal
UEFA Nations League - Grupo D - 2ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 27 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega
📺 Onde assistir: sportv e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)
📺 VAR: Bram Van Driessche (BEL)

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