O Lyon venceu o Lille por 2 a 1 no domingo (11), no Stade Pierre-Mauroy, em partida válida pela quarta fase da Copa da França, resultado que garantiu a classificação para as oitavas de final e marcou a estreia de Endrick com a camisa do clube. Cercado por uma aura de protagonismo que costuma acompanhar o atacante, o Lance! relembra como foram suas estreias ao longo da carreira, com as camisas de Palmeiras, Seleção Brasileira e Real Madrid.

Palmeiras 🟢

Existe o ditado de que a primeira vez a gente nunca esquece, e isso também se aplica ao menino que sonha em se tornar jogador de futebol. Promessa que superou todas as barreiras das categorias de base, Endrick fez seus primeiros minutos como profissional aos 16 anos, em 6 de outubro de 2022, na partida em que o Palmeiras venceu o Coritiba por 4 a 0. Na goleada, substituiu Mayke, que atuava como ponta direita naquela ocasião. Foram 21 minutos em campo no tempo regulamentar, sem marcar gols.

Ele precisaria de apenas 92 minutos — pouco mais de um jogo completo — para balançar a rede pela primeira vez como profissional. Não marcou apenas um gol, mas dois, na vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Athletico-PR. Com a derrota parcial por 1 a 0 para o Furacão, Endrick empatou aos 14 minutos do segundo tempo e virou aos 25; Gustavo Gómez ainda completou a vitória fora de casa.

Seleção Brasileira 🟢🟡

Sua primeira convocação para a Seleção ocorreu ainda com Fernando Diniz à frente da equipe, para a Data Fifa de novembro de 2023, referente aos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Nas partidas contra Colômbia e Argentina, Endrick atuou por oito e 18 minutos, respectivamente.

O primeiro gol pelo Brasil só viria no ano seguinte, em março de 2024, e foi ainda mais especial: fez o da vitória no amistoso contra a Inglaterra, em pleno Wembley. Bastaram apenas 47 minutos totais em campo com a Amarelinha para ele abrir o placar, mostrando que, em pouco tempo, ele costuma aproveitar qualquer oportunidade. Na mesma Data Fifa, Endrick também marcou contra a Espanha, em empate por 3 a 3.

Real Madrid ⚪

Foi justamente no Real Madrid que ele começou a se consolidar como fenômeno aos olhos de torcedores de todo o mundo e da imprensa. Na estreia com a camisa do maior clube do planeta, não demonstrou qualquer sinal de pressão e contribuiu para a vitória por 3 a 0 sobre o Real Valladolid, em 25 de agosto de 2024. Saiu do banco aos 36 e, em apenas dez minutos, deixou uma bola na rede.

Infelizmente, a sequência não foi tão positiva. Sob o comando de Carlo Ancelotti em 2024/25, Endrick foi bem quando exigido, especialmente pelas atuações pela Copa do Rei, mas sofreu uma lesão no último jogo da temporada. Quando retornou, em 2025/26, encontrou dificuldades para ter espaço na equipe de Xabi Alonso, o que motivou sua saída temporária.

Lyon ⚪🔵🔴

Agora, Endrick precisou de apenas 41 minutos em campo para marcar seu primeiro gol e garantir a classificação do Lyon. O feito ocorreu em uma jogada de Afonso Moreira, que cruzou para a área no fim do primeiro tempo; Corentin Tolisso desviou para a segunda trave, e o brasileiro finalizou rasteiro no canto. A joia foi substituída aos 25 do segundo tempo, dando lugar a Adam Karabec.

