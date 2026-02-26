Qual o impacto que os artilheiros da Champions League podem ter no mata-mata?

Artilheiros de seus clubes na Champions League, Mbappé, Harry Kane e Haaland são exemplos de nomes que podem ter impacto no mata-mata do torneio. Suas equipes confiam em suas boas fases para seguirem avançando na maior competição de futebol da Europa e sonhando com o título.

O Lance! faz uma análise de como os cinco principais goleadores da Champions League podem impactar das oitavas de final em diante. Além de Mbappé, Kane e Haaland, Anthony Gordon e Victor Osimhen também serão alvos da reflexão.

Kylian Mbappé - Real Madrid

Fora do jogo de volta dos playoffs contra o Benfica por conta de um problema no joelho, Kylian Mbappé é o maior artilheiro do Real Madrid e da atual edição da Champions League com 13 gols marcados. O atacante balançou as redes em cinco dos oito jogos disputados na maior competição de futebol da Europa.

Em quatro partidas da fase de liga, Mbappé marcou gols que valeram 12 dos 15 pontos conquistados pelo Real Madrid na competição. O atleta foi determinante nas vitórias sobre Olympique Marseille, Kairat, Olympiacos e Monaco, além de ter feito dois gols contra o Benfica, mas que não adiantaram por conta da derrota por 4 a 2 na última rodada.

Além dos gols, Mbappé também deu a assistência para o gol de Vini Jr e da vitória do Real Madrid sobre o Benfica, na ida dos playoffs. A recuperação do atacante é chave para as pretensões da equipe merengue na competição, que deve precisar do talento do camisa 10, principalmente quando encontrar um adversário mais forte do que os Encarnados pela frente.

Anthony Gordon - Newcastle

Anthony Gordon vem sendo o grande protagonista do Newcastle na Champions League e é o vice-artilheiro da competição com 10 gols marcados. No entanto, é preciso contextualizar que cinco tentos foram feitos a partir de cobranças de pênaltis.

No entanto, Gordon não tem o mesmo poder de mudar partidas, como Kylian Mbappé faz no Real Madrid. O meia-atacante foi responsável direto pela vitória por 3 a 0 sobre o Benfica e pelo empate em 2 a 2 com o Bayer Leverkusen, na fase de liga. No mata-mata, o camisa 10 fez história ao marcar quatro gols no jogo de ida dos playoffs em que o Newcastle goleou o Qarabag por 6 a 1.

Nas oitavas de final, Gordon e Newcastle enfrentarão ou Barcelona, ou Chelsea, e o jogador terá uma grande oportunidade para fazer a diferença e provar seu valor.

Anthony Gordon comemorando gol do Newcastle na Champions League (Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP)

Harry Kane - Bayern de Munique

Com oito gols na Champions League, Harry Kane é o principal artilheiro do Bayern de Munique na competição. No entanto, o centroavante encontrou dificuldades em balançar as redes quando encarou os principais times do torneio.

Embora tenha balançado as redes contra o Chelsea, Kane passou em branco contra PSG, Arsenal e Sporting. Os franceses são os atuais campeões, enquanto os Gunners e os Leões se classificaram diretamente às oitavas de final devido as grandes campanhas na fase de liga da Champions.

Além disso, Kane fez gols que deram os três pontos diretamente para o Bayern de Munique em três partidas disputadas contra Pafos, Union St. Gilloise e PSV. Portanto, o centroavante precisará entregar mais na hora H da Champions League.

Kane comemora gol do Bayern na vitória sobre o Club Brugge por 4 a 0, na Champions (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Erling Haaland - Manchester City

Tendo balançado as redes sete vezes, Haaland tem quase 50% dos gols marcados pelo Manchester City na Champions League. O centroavante tem o mérito de ter feito seis vítimas dos oito jogos da equipe de Pep Guardiola na fase de liga da competição.

E não foram gols de pouco valor, mas sim de grande importância, uma vez que o camisa nove foi responsável direto por 13 dos 16 pontos conquistados pelo Manchester City na Champions League. Nas vezes em que passou em branco, a equipe inglesa foi derrotada por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen e por 3 a 1 para o Bodo/Glimt.

Haaland comemorando seu 50º gol de Champions League (Foto: Darren Staples/AFP)

Victor Osimhen - Galatasaray

Assim como Haaland, Osimhen tem sete gols marcados pelo Galatasaray e foi chave na classificação do clube turco ao mata-mata da Champions League. O atleta foi decisivo nas vitórias sobre Liverpool, Bodo/Glimt e Ajax, sendo responsável direto por 9dos 10 pontos da equipe na fase de liga.

Nos playoffs, Osimhen também foi importante na vitória por 5 a 2 contra a Juventus, tendo contribuído com duas assistências, enquanto marcou o primeiro gol do Galatasaray no jogo de volta após a Velha Senhora ter derrotado os turcos durante os 90 minutos por 3 a 0 e levado o duelo para a prorrogação. O tento do nigeriano foi chave para que seu time conquistasse uma vaga nas oitavas de final do torneio.

Osimhen celebra classificação do Galatasaray sobre a Juventus, na Champions League (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

