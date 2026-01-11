menu hamburguer
Endrick marca e Lyon vence Lille pela Copa da França

Brasileiro precisou de 42 minutos para fazer seu primeiro gol

Caio Gonçalves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
Endrick - Lyon x Lille
Time do Lyon comemora gol durante jogo contra o Lille (Foto: Francois Lo Presti/AFP)
O Lyon venceu o Lille, em confronto válido pela Copa da França, por 2 a 1 com gols de Afonso Moreira e Endrick pelos Gones e de Nathan Ngoy, pelos donos da casa. A partida, realizada neste domingo (11), marcou a estreia do brasileiro pela equipe francesa.

O primeiro tempo foi bastante movimentado no Pierre-Marouy. Logo no começo da partida, o goleiro Descamps lançou Afonso Moreira, mas a jogada parecia controlada pelo arqueiro Godart, que se atrapalhou e viu o camisa 11 ficar com o gol vazio para marcar com menos de um minuto. Na sequência, Endrick acertou um belo chute na trave, após jogada individual na ponta direita.

Endrick anotou seu primeiro gol com o Lyon, em sua estreia (Foto: Francois Lo Presti/AFP)
Apesar do bom volume do Lyon, o Lille manteve a boa performance e conseguiu empatar o confronto Nathan Ngoy, aos 28 minutos. O jogo se manteve equilibrado, com os donos da casa tendo oportunidades interessantes pelo lado direito. No entanto, a estrela de Endrick brilhou mais forte. Após um cruzamento do lado esquerdo, a bola sobrou pra Tolisso dentro da área que tocou para o brasileiro anotar seu primeiro gol pela equipe francesa.

Atrás do placar, o Lille voltou para segunda etapa tentando controlar melhor as ações. Porém, os mandantes esbarraram em um Lyon bem postado dentro de campo. Endrick deixou o campo aos 25 minutos sob aplausos da torcida. Apesar das investidas dos donos da casa, a equipe comandada por Paulo Fonseca conseguiu segurar o jogo e venceu o confronto.

Agora, o Lyon precisa esperar o sorteio para saber qual será o adversário nas oitavas de final da competição.

