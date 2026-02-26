Ex-Vasco projeta reta final do Campeonato Emirate: 'Está aberto'

O Al Ittihad Kalba, equipe que ocupa a oitava colocação na UAE Pro League, voltou a vencer na competição nacional dos Emirados Árabes Unidos. No último sábado, o time superou o Dibba Al Fujairah pelo placar de 2 a 1, em confronto válido pela décima sétima rodada do campeonato.

O meio-campista brasileiro Caio Eduardo, revelado nas categorias de base do Vasco da Gama, teve uma atuação de grande destaque na partida. O jogador avaliou o seu desempenho e celebrou o reconhecimento individual que recebeu após o apito final.

— Fui bem e pude contribuir para o meu time vencer. Fiquei satisfeito também por ter sido eleito o segundo melhor jogador do Kalba na partida. Isso motiva e dá ainda mais confiança para a sequência do trabalho — afirmou o atleta.

Projeções para a reta final do campeonato

O próximo compromisso do Al Ittihad Kalba está marcado para esta quinta-feira. Caio Eduardo e seus companheiros de equipe voltarão aos gramados para enfrentar o Al Dhafra, clube que atualmente figura na décima primeira posição da tabela de classificação.

Ao analisar o momento recente de sua equipe e as perspectivas matemáticas para a reta final da temporada, o jogador carioca demonstrou otimismo e projetou uma aproximação direta ao pelotão de frente da liga.

— De fato vínhamos de uma fase mais difícil na liga, mas esse triunfo nos devolveu a confiança. Se sairmos vencedores do próximo jogo, encostaremos no top 6 do campeonato. Temos ainda nove partidas a disputar e a luta pelas primeiras colocações está aberta — concluiu o meio-campista.

Caio Eduardo em ação pelo Al Ittihad Kalba (Foto: Divulgação)

