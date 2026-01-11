Lance de Endrick no Lyon enlouquece torcedores: 'É hexa'

O domingo (11) de futebol reservou algo especial para o torcedor brasileiro: a estreia de Endrick pelo Lyon. Logo no começo do jogo, um lance do brasileiro agitou as redes sociais. O jovem começou a partida contra o Lille como titular.

A ansiedade dos torcedores pela estreia de Endrick no Lyon se justificou aos quatro minutos de jogo. O brasileiro recebeu na ponta direita, bateu de muito longe e obrigou goleiro a fazer uma grande defesa. A bola ainda bateu na trave antes de sair.

Nas redes sociais, o lance de Endrick no Lyon rapidamente viralizou. Os torcedores destacaram que a jogada é típica do menino. No final do primeiro tempo, o jovem ainda marcou o gol que botou o Leão em vantagem. Veja o chute e os comentários abaixo:

Escalações

O Lille aposta no mando de campo para tentar encerrar uma sequência negativa diante do Lyon, já que não vence o rival há cinco partidas e foi eliminado nos dois últimos confrontos entre as equipes pela Copa da França. Para o duelo deste domingo, o técnico Bruno Genesio terá desfalques importantes: Marc-Aurèle Caillard e Ousmane Touré seguem lesionados, enquanto Hamza Igamane está a serviço da seleção do Marrocos na Copa Africana de Nações.

O Lyon chega com expectativa em torno da estreia de Endrick contra o Lille. O atacante brasileiro, emprestado pelo Real Madrid, está liberado para atuar e foi confirmado pelo técnico Paulo Fonseca como opção para a partida, ainda que não haja definição sobre titularidade. Para o confronto, o único desfalque confirmado é o meio-campista Corentin Tolisso, suspenso.