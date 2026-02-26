Orlando City dá ultimato a astro do Atlético de Madrid

O atacante Antoine Griezmann encontra-se diante de uma importante decisão para o futuro de sua carreira. Segundo o The Athletic, o jogador francês recebeu uma proposta oficial do Orlando City, equipe que disputa a Major League Soccer (MLS) nos Estados Unidos, para assinar um contrato com duração de três anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A grande ressalva da oferta norte-americana é o prazo: a franquia exige que a transferência seja concluída antes do dia 26 de março de 2026, data em que a janela de transferências se encerra no país.

continua após a publicidade

Peso do passado e a busca por um título

A escolha de Griezmann é fortemente influenciada pela forma como ele deixou o Atlético de Madrid no passado. O atleta reconhece que a sua transferência para o Barcelona anos atrás foi um erro, especialmente pela maneira conturbada como foi conduzida (através do documentário "A Decisão"), e não deseja frustrar a torcida colchonera novamente com uma saída repentina.

O maior desejo do francês é encerrar a sua passagem pelo clube espanhol de forma honrosa e, de preferência, levantando um troféu. Atualmente, o Atlético está muito próximo de garantir uma vaga na final da Copa do Rei, após construir uma vantagem de 4 a 0 no jogo de ida das semifinais contra o Barcelona, além de seguir na disputa das oitavas de final da Champions League.

continua após a publicidade

Antoine Griezmann chegou ao gol de número 200 pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Postura do clube e a relação com Simeone

A diretoria do Atlético de Madrid mantém a posição de não querer perder um jogador importante no meio de competições em andamento. O técnico Diego Simeone compartilha dessa visão e defende a permanência de Griezmann, considerando-o peça fundamental, embora entenda que a decisão final cabe exclusivamente ao atleta.

Apesar de o jogador francês nutrir um amor declarado pelo clube, a imprensa aponta que ele não está totalmente satisfeito com a sua atual condição no elenco, acreditando que tem nível para ser titular com maior frequência sob o comando do treinador argentino. Ainda assim, a tendência atual é que Griezmann priorize a estabilidade, recuse a saída imediata e termine a temporada em Madrid, a menos que uma eliminação precoce no jogo de volta do dia 3 de março altere drasticamente os seus planos.

Griezmann em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Ander Gillenea/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.