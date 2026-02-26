Benfica desmente notícia sobre confissão de Prestianni

O caso envolvendo o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, e o brasileiro Vini Jr, do Real Madrid, ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (26). Após a imprensa portuguesa noticiar que o jogador da equipe de Lisboa teria admitido o uso de um termo racista contra o atacante merengue durante o jogo de ida dos playoffs da Champions League, o Benfica veio a público para negar categoricamente a versão apresentada.

Acusação e a versão da imprensa

A polêmica foi reacendida por uma publicação do jornal português "Correio da Manhã". Segundo o veículo, Prestianni teria confessado aos seus companheiros de equipe que chamou Vini Jr de "macaco" durante o confronto. A reportagem afirmou que o atleta expôs seus argumentos ao elenco na tentativa de explicar o ocorrido, reiterando que não se considera racista e que não teve a intenção de ofender o adversário de forma discriminatória.

Suspensão provisória da Uefa

O desenrolar da notícia ocorre dias após a intervenção da Uefa. Na última segunda-feira, a entidade máxima do futebol europeu anunciou a suspensão provisória de Prestianni, punição que o impediu de entrar em campo na partida de volta, disputada no Santiago Bernabéu.

A medida cautelar foi fundamentada no Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da Uefa, que trata de condutas discriminatórias. O texto prevê que qualquer pessoa que insulte a dignidade humana por motivos de cor da pele, raça, religião ou origem étnica está sujeita a uma suspensão mínima de dez jogos ou a um período determinado pela entidade.

Vini Jr e Prestianni durante jogo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

A defesa e o comunicado do Benfica

Diante da repercussão da notícia publicada pelo Correio da Manhã, a resposta do Benfica foi imediata. O clube emitiu um comunicado oficial rechaçando a informação de que o argentino teria assumido a injúria racial internamente.

"O Sport Lisboa e Benfica desmente de forma categórica que o jogador Prestianni tenha comunicado ao plantel ou à estrutura do Clube ter proferido um insulto racista ao jogador Vinicius Jr, do Real Madrid.

Tal como já foi público, o jogador pediu desculpa aos colegas pelo incidente ocorrido durante a partida com o Real Madrid, lamentando a dimensão e as consequências do mesmo e garantindo a todos, tal como o fez desde a primeira hora, que não é racista."

