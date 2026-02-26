A nova leva de uniformes da National Women's Soccer League (NWSL) para 2026 foi lançada nesta quinta-feira (26). De Marta a Debinha, passando por jovens como Dudinha, as atletas do Brasil foram protagonistas nos lançamentos.

continua após a publicidade

Produzidos pela Nike, patrocinadora da NWSL, os kits trazem referências às identidades locais, causas sociais e ambições esportivas.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Novos kits da NWSL

San Diego Wave – Dudinha e Ludmila

O San Diego Wave apresentou o "Balboa Park Kit", uniforme comunitário inspirado no icônico Balboa Park, coração cultural de San Diego. As brasileiras Dudinha e Ludmila participaram da divulgação da camisa, que traz referências à arquitetura histórica e aos mosaicos coloridos do parque, com detalhes em rosa, laranja e azul nas mangas e na gola.

O modelo celebra a diversidade e a energia criativa da cidade, além de marcar o início de uma parceria institucional com o espaço público. Parte das vendas será destinada à preservação do parque, reforçando o elo entre clube e comunidade.

continua após a publicidade

Dudinha apresenta novo uniforme do San Diego Wave. (Foto: San Diego Wave/Divulgação)

Gotham FC – Bruninha

Atual campeão da NWSL, o Gotham FC lançou seu primeiro terceiro uniforme: o "Lady Liberty". A lateral Bruninha esteve entre os rostos do lançamento da camisa, que homenageia a Estátua da Liberdade e incorpora o azul e o laranja da bandeira de Nova York.

O kit ainda traz uma estrela dourada acima do escudo, símbolo dos títulos recentes do clube. A proposta é unir tradição e modernidade, com design pensado para se destacar dentro e fora de campo, reforçando a identidade cosmopolita da franquia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Bruninha, lateral do Gotham FC. (Gotham FC/Divulgação)

Kansas City Current – Lorena e Debinha

O Kansas City Current revelou o "Storm Kit", seu primeiro terceiro uniforme, com protagonismo das brasileiras Lorena Leite e Debinha. Predominantemente na cor Storm, o modelo apresenta rajadas em teal vibrante, remetendo à força e à persistência da equipe.

O uniforme mantém a United Way of Greater Kansas City como parceira principal e simboliza o momento de consolidação do Current dentro e fora de campo.

Debinha, do Kansas City Current. (Foto: Kansas City)

Orlando Pride – Marta, Angelina, Rafaelle e Luana

O Orlando Pride apostou em um uniforme carregado de significado. O "Unity Kit", com participação de Marta, Angelina, Rafaelle e Luana na campanha, homenageia a força da comunidade de Orlando após a tragédia da Pulse Nightclub.

O design traz fitas entrelaçadas em tons pastel, simbolizando união e resiliência, além de uma pomba com ramo de oliveira na etiqueta interna, referência universal à paz. O roxo tradicional do clube aparece em contraste nos detalhes. Parte das vendas será revertida para iniciativas de apoio à comunidade LGBTQIA+, reforçando o compromisso social do Pride.

Marta com o novo uniforme do Orlando Pride. (Foto: Orlando Pride/Divulgação)

Angel City – Ary Borges e Maiara Niehues

O Angel City FC também contou com talento brasileiro na divulgação de seu novo uniforme, com Ary Borges e Maiara Niehues representando o clube. Embora mantendo a identidade moderna e urbana que caracteriza a equipe de Los Angeles, o lançamento reforça o posicionamento fashion-forward do Angel City, conectando futebol, cultura e protagonismo feminino.

Maiara Niehues no Angel City.

Boston Legacy – Laís Melo, Amanda Gutierres e Kaká

Estreante na liga, o Boston Legacy FC apresentou o "Common Ground Kit", destacando Laís Melo, Amanda Gutierres e a zagueira Kaká. O uniforme, em base preta (Pitch Black), traz um mosaico gráfico inspirado nos bairros de Boston, com cores vibrantes como verde, amarelo e laranja compondo o painel frontal.

O nome faz referência tanto à união das comunidades quanto ao histórico Boston Common, parque símbolo da cidade. O conceito reforça a ideia de pertencimento e identidade coletiva.