Vini Jr cai para o Barcelona, mas iguala Cristiano Ronaldo em feito pelo Real Madrid
São 10 gols marcados, seis assistências e 13 títulos conquistados em finais para o craque
O Barcelona venceu o Real Madrid por 3 a 2 no domingo (11), em final disputada no Alinma Stadium, em Jidá, na Arábia Saudita, e conquistou o título da Supercopa da Espanha de 2025. Os Merengues foram derrotados de maneira justa e só resistiu até os minutos finais graças a Vini Jr, autor de um gol antológico no primeiro tempo. Embora o resultado coletivo tenha sido desfavorável, a trajetória individual do astro cresceu após a decisão.
Com o placar de 1 a 0 favorável ao Barcelona, definido pelo gol de Raphinha, Vinícius assumiu a responsabilidade e protagonizou um dos gols mais belos de 2026. À la Ronaldinho Gaúcho no Santiago Bernabéu, o camisa 7 repetiu um lance similar, desta vez a favor do Madrid no El Clásico. Recebeu a bola perto da região do meio, pelo lado esquerdo; conduziu em velocidade, gerou uma situação de dois contra um, aplicou uma caneta em Jules Koundé, avançou à área, driblou a marcação; depois empurrou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Joan García. Uma verdadeira obra-prima.
Com esse tento, ele alcançou a marca de 16 participações diretas em gols em decisões pelo Madrid. Assim, igualou um recorde antes pertencente a lendas que marcaram época com a camisa branca: Cristiano Ronaldo, Ferenc Puskás e Karim Benzema.
A principal diferença está no número de jogos do brasileiro: Vini Jr alcançou a marca em 15 partidas, com média superior a uma participação direta em gol por decisão, índice acima do registrado pela dupla de ataque que marcou a década de 2010. Ainda assim, permanece distante do impressionante desempenho do goleador húngaro.
Alfredo Di Stéfano, apontado pelo próprio site do clube como o maior jogador da história, tem 13 participações em gols em 15 jogos. Abaixo, confira a lista dos cinco primeiros colocados:
🏆 Maiores participações em gols (G+A) em finais na história do Real Madrid
|👤 Atleta
|⚽ Gols + 🅰️ Assistências
|🏟️ Partidas
|📊 Média por jogo
Vini Jr
16
15
1,07
Cristiano Ronaldo
16
18
0,89
Karim Benzema
16
29
0,55
Ferenc Puskás
16
8
2,00
Alfredo Di Stéfano
13
15
0,87
No clube desde 2018, Vinícius soma 349 partidas, com 112 gols marcados e 91 assistências. Em finais, são dez gols marcados, seis assistências e 13 títulos conquistados. Aos 25 anos, consolidou-se como o principal protagonista da história do Real na década de 2020, ao assumir papel determinante como titular desde 2021. Nesse período, participou nos principais títulos conquistados pela equipe, seja com gols ou assistências, incluindo as finais da Champions League de 2022 e 2024.
