menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Quando foi a última vez que Endrick fez gol?

Atacante anotou seu primeiro gol pelo Lyon contra o Lille

61fec6c3-2c1e-4d7d-a063-f57c26f24b96_Foto-Caio-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Caio Gonçalves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
18:28
Atualizado há 1 minutos
Endrick em primeira coletiva de imprensa como jogador do Lyon, da França
imagem cameraEndrick chegou ao Lyon por empréstimo junto ao Real Madrid (Foto: Olivier Chassignole/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O começo de Endrick no Lyon marcou o fim do jejum de gols do atacante. O centroavante marcou na estreia pelo clube francês diante do Lille, em duelo válido pela Copa da França, neste domingo (11).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Entrevista exclusiva: Endrick revela motivo para assinar com o Lyon

O brasileiro precisou de apenas 42 minutos com a camisa do Lyon para anotar seu primeiro gol. No entanto, o jovem não sabia o que era marcar há nove meses. A última vez havia sido ainda com a camisa do Real Madrid.

Gol na estreia decreta fim do jejum

Endrick não balançava as redes desde 1° abril de 2025, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Rei, contra a Real Sociedad. Com a camisa do Real Madrid, o atacante entrou em campo 40 vezes e marcou em sete oportunidades. No clube espanhol, entretanto, o jogador teve média de apenas 23 minutos em campo.

continua após a publicidade
Endrick anunciado pelo Lyon, da França (Foto: Reprodução/X)
Endrick vestindo a camisa do Lyon, da França (Foto: Reprodução/X)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Desde que começou sua carreira no Palmeiras, Endrick ficou conhecido pela facilidade em marcar. Ao todo, foram 21 gols em 82 jogos com a camisa Alviverde. Na Seleção Brasileira, são três gols em 14 partidas.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias