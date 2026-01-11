Quando foi a última vez que Endrick fez gol?

O começo de Endrick no Lyon marcou o fim do jejum de gols do atacante. O centroavante marcou na estreia pelo clube francês diante do Lille, em duelo válido pela Copa da França, neste domingo (11).

O brasileiro precisou de apenas 42 minutos com a camisa do Lyon para anotar seu primeiro gol. No entanto, o jovem não sabia o que era marcar há nove meses. A última vez havia sido ainda com a camisa do Real Madrid.

Gol na estreia decreta fim do jejum

Endrick não balançava as redes desde 1° abril de 2025, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Rei, contra a Real Sociedad. Com a camisa do Real Madrid, o atacante entrou em campo 40 vezes e marcou em sete oportunidades. No clube espanhol, entretanto, o jogador teve média de apenas 23 minutos em campo.

Endrick vestindo a camisa do Lyon, da França (Foto: Reprodução/X)

Desde que começou sua carreira no Palmeiras, Endrick ficou conhecido pela facilidade em marcar. Ao todo, foram 21 gols em 82 jogos com a camisa Alviverde. Na Seleção Brasileira, são três gols em 14 partidas.