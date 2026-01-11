Quando foi a última vez que Endrick fez gol?
Atacante anotou seu primeiro gol pelo Lyon contra o Lille
O começo de Endrick no Lyon marcou o fim do jejum de gols do atacante. O centroavante marcou na estreia pelo clube francês diante do Lille, em duelo válido pela Copa da França, neste domingo (11).
➡️Entrevista exclusiva: Endrick revela motivo para assinar com o Lyon
O brasileiro precisou de apenas 42 minutos com a camisa do Lyon para anotar seu primeiro gol. No entanto, o jovem não sabia o que era marcar há nove meses. A última vez havia sido ainda com a camisa do Real Madrid.
Gol na estreia decreta fim do jejum
Endrick não balançava as redes desde 1° abril de 2025, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Rei, contra a Real Sociedad. Com a camisa do Real Madrid, o atacante entrou em campo 40 vezes e marcou em sete oportunidades. No clube espanhol, entretanto, o jogador teve média de apenas 23 minutos em campo.
Desde que começou sua carreira no Palmeiras, Endrick ficou conhecido pela facilidade em marcar. Ao todo, foram 21 gols em 82 jogos com a camisa Alviverde. Na Seleção Brasileira, são três gols em 14 partidas.
