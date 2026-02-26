Inteligência artificial prevê sorteio das oitavas da Champions League

O sorteio das oitavas de final da Champions League acontece nesta sexta-feira (27), em Nyon, na Suíça, a partir das 8h (horário de Brasília). Além de sortear a fase seguinte da competição, a cerimônia irá determinar todo o chaveamento até a decisão, marcada para o dia 30 de maio na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Diante do sorteio da competição, o Lance! pediu para o Google Gemini simular quais partidas serão realizadas nas oitavas de final. A inteligência artificial previu que a cerimônia colocará duelos entre times do mesmo país, além de confronto entre equipes gigantes.

Sorteio da Champions League segundo o Google Gemini

Manchester City x Real Madrid

O maior clássico moderno da Champions logo de cara. O City entra como favorito pelo desempenho na liga, mas o Real acabou de despachar o Benfica com autoridade.

Arsenal x Atalanta

O time de Arteta voou na fase de grupos, mas a Atalanta provou ser traiçoeira ao eliminar o Dortmund em um jogo de 7 gols no agregado.

Barcelona x PSG

A reedição de uma rivalidade histórica. O PSG sofreu para passar pelo Monaco, enquanto o Barça quer reafirmar sua força no Pote 1.

Liverpool x Atlético de Madrid

Duelo de estilos. O Liverpool de Arne Slot contra a defesa chata do Atleti, que marcou 7 gols nos playoffs.

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

Um "Der Klassiker" alternativo nas oitavas. O Leverkusen passou sem sofrer gols do Olympiacos e conhece bem o gigante da Baviera.

Sporting CP x Bodø/Glimt

O duelo das surpresas. O Sporting foi muito consistente, mas ninguém quer pegar os noruegueses que acabaram de humilhar a Inter de Milão.

Chelsea x Newcastle

Confronto caseiro da Premier League. O Newcastle chega embalado após aplicar a maior goleada dos playoffs (9 a 3 no agregado).

Tottenham x Galatasaray

O "inferno" de Istambul contra os Spurs. O Galatasaray eliminou a Juventus em um confronto épico e não vai facilitar.

Como funciona o sorteio da Champions League

Os clubes cabeças de chave são organizados em quatro duplas conforme a classificação na fase de pontos: 1º e 2º (Arsenal e Bayern), 3º e 4º (Liverpool e Tottenham), 5º e 6º (Barcelona e Chelsea), 7º e 8º (Sporting e Manchester City).

O sorteio começa pelos times que terminaram em 7º e 8º lugares e termina com os dois primeiros colocados. Para cada dupla, uma bola é retirada com os nomes das duas equipes. A primeira sorteada ocupa sua posição em um dos lados do chaveamento, e a outra equipe do par é automaticamente posicionada no lado oposto.

Os adversários dos cabeças de chave já estão previamente determinados conforme os vencedores dos playoffs:

Arsenal ou Bayern enfrentam o vencedor de Atalanta x Borussia Dortmund ou Bayer Leverkusen Liverpool ou Tottenham encaram Atlético de Madrid ou Galatasaray Barcelona ou Chelsea pegam PSG ou Newcastle Sporting ou Manchester City enfrentam Real Madrid ou Bodo/Glimt

Troféu da Champions League exposto no sorteio dos playoffs do torneio (Foto: Harold Cunningham/AFP)

Onde assistir ao sorteio

A transmissão ao vivo será feita pelo site oficial da UEFA (UEFA.com), pelo UEFA.tv e pelo aplicativo oficial da Champions League. No Brasil, a TNT Sports também exibirá o evento.

Datas das fases eliminatórias

O calendário da fase final já está definido:

Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março

Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril

Semifinais: 28/29 de abril e 5/6 de maio

Final: 30 de maio, em Budapeste

A tabela completa dos jogos das oitavas será divulgada na noite do sorteio.

