Inteligência artificial prevê sorteio das oitavas da Champions League

Cerimônia acontecerá nesta sexta-feira (27), em Nyon, na Suíça, a partir das 8h

Taça da Champions League
imagem cameraTaça da Champions League (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
sorteio das oitavas de final da Champions League acontece nesta sexta-feira (27), em Nyon, na Suíça, a partir das 8h (horário de Brasília). Além de sortear a fase seguinte da competição, a cerimônia irá determinar todo o chaveamento até a decisão, marcada para o dia 30 de maio na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Diante do sorteio da competição, o Lance! pediu para o Google Gemini simular quais partidas serão realizadas nas oitavas de final. A inteligência artificial previu que a cerimônia colocará duelos entre times do mesmo país, além de confronto entre equipes gigantes.

Sorteio da Champions League segundo o Google Gemini

Manchester City x Real Madrid
O maior clássico moderno da Champions logo de cara. O City entra como favorito pelo desempenho na liga, mas o Real acabou de despachar o Benfica com autoridade.

Arsenal x Atalanta
O time de Arteta voou na fase de grupos, mas a Atalanta provou ser traiçoeira ao eliminar o Dortmund em um jogo de 7 gols no agregado.

Barcelona x PSG
A reedição de uma rivalidade histórica. O PSG sofreu para passar pelo Monaco, enquanto o Barça quer reafirmar sua força no Pote 1.

Liverpool x Atlético de Madrid
Duelo de estilos. O Liverpool de Arne Slot contra a defesa chata do Atleti, que marcou 7 gols nos playoffs.

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen
Um "Der Klassiker" alternativo nas oitavas. O Leverkusen passou sem sofrer gols do Olympiacos e conhece bem o gigante da Baviera.

Sporting CP x Bodø/Glimt
O duelo das surpresas. O Sporting foi muito consistente, mas ninguém quer pegar os noruegueses que acabaram de humilhar a Inter de Milão.

Chelsea x Newcastle
Confronto caseiro da Premier League. O Newcastle chega embalado após aplicar a maior goleada dos playoffs (9 a 3 no agregado).

Tottenham x Galatasaray
O "inferno" de Istambul contra os Spurs. O Galatasaray eliminou a Juventus em um confronto épico e não vai facilitar.

Como funciona o sorteio da Champions League

Os clubes cabeças de chave são organizados em quatro duplas conforme a classificação na fase de pontos: 1º e 2º (Arsenal e Bayern), 3º e 4º (Liverpool e Tottenham), 5º e 6º (Barcelona e Chelsea), 7º e 8º (Sporting e Manchester City).

O sorteio começa pelos times que terminaram em 7º e 8º lugares e termina com os dois primeiros colocados. Para cada dupla, uma bola é retirada com os nomes das duas equipes. A primeira sorteada ocupa sua posição em um dos lados do chaveamento, e a outra equipe do par é automaticamente posicionada no lado oposto.

Os adversários dos cabeças de chave já estão previamente determinados conforme os vencedores dos playoffs:

  1. Arsenal ou Bayern enfrentam o vencedor de Atalanta x Borussia Dortmund ou Bayer Leverkusen
  2. Liverpool ou Tottenham encaram Atlético de Madrid ou Galatasaray
  3. Barcelona ou Chelsea pegam PSG ou Newcastle
  4. Sporting ou Manchester City enfrentam Real Madrid ou Bodo/Glimt
Troféu da Champions League exposto no sorteio dos playoffs do torneio
Troféu da Champions League exposto no sorteio dos playoffs do torneio (Foto: Harold Cunningham/AFP)

Onde assistir ao sorteio

A transmissão ao vivo será feita pelo site oficial da UEFA (UEFA.com), pelo UEFA.tv e pelo aplicativo oficial da Champions League. No Brasil, a TNT Sports também exibirá o evento.

Datas das fases eliminatórias

O calendário da fase final já está definido:

  • Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março
  • Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril
  • Semifinais: 28/29 de abril e 5/6 de maio
  • Final: 30 de maio, em Budapeste

A tabela completa dos jogos das oitavas será divulgada na noite do sorteio.

