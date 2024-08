Endrick estreia com golaço, e Real Madrid vence o Valladolid por La Liga

Endrick celebra gol na estreia pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 14:07 • Madri (ESP)

O Real Madrid venceu o Real Valladolid por 2 a 0 neste domingo (25), no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela segunda rodada de La Liga. Federico Valverde, Brahim Díaz e Endrick, em sua estreia, balançaram as redes para a equipe merengue, todos no segundo tempo.

Como foi a partida entre Real Madrid e Valladolid?

O primeiro tempo foi de muita posse de bola, mas poucas chances criadas para o Real Madrid. O time de Carlo Ancelotti não levou sustos em nenhum momento, mas também não conseguiu levar perigo à defesa do Valladolid. A única boa oportunidade antes do intervalo foi com Mbappé, que ganhou na velocidade após lançamento mas não conseguiu finalizar bem.

Na segunda etapa, os donos da casa voltaram com maior ímpeto para buscar a vitória. Logo ao cinco minutos, em jogada ensaiada, Rodrygo rolou para Valverde, que bateu de fora da área e abriu o placar para o Real. Já nos minutos finais, Brahim Díaz aproveitou lançamento de Militão para ampliar, Endrick, nos acréscimos, recebeu na entrada da área, limpou o marcador e fez golaço em sua estreia oficial pelo Real Madrid.

Endrick celebra gol de Brahim Díaz pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X REAL VALLADOLID

LA LIGA - 2ª RODADA



🗓️ Data e horário: domingo (24), às 12h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha

⚽ Gols: Valverde, Brahim e Endrick.

⚽ ESCALAÇÕES:

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger e Mendy; Tchouameni, Valderde, Arda Guller; Rodrygo, Mbappé e Vini Jr.

REAL VALLADOLID (Técnico: Paulo Pezzolano)

Hein; Luis Pérez, Comert, Boyomo e Rosa; Kike Pérez, Juric e Meseguer; Sánchez, Marcos André e Marchis.