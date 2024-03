Endrick volta a se destacar pelo Brasil (Foto: Pierre-Philippe MARCOU/AFP)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 26/03/2024 - 19:35 • Madrid (ESP)

A Seleção Brasileira fez amistoso alucinante contra a Espanha, nesta terça-feira (26), e as equipes empataram em 3 a 3. Endrick entrou em pleno Santiago Bernabéu e, assim como na vitória sobre a Inglaterra, brilhou e balançou as redes. O time europeu teve dois gols após marcações de pênalti duvidosas.

Além de Endrick, Rodrygo e Lucas Paquetá marcaram pelo Brasil, enquanto Rodri (2) e Dani Olmo anotaram os gols espanhóis.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

A Espanha dominou o meio-campo e foi melhor do que a Seleção Brasileira no primeiro tempo. Contudo, contou com "ajuda" do árbitro, que assinalou pênalti inexistente, convertido por Rodri. Dani Olmo passou fácil pela marcação do Brasil e ampliou, até que Rodrygo aproveitou vacilo do goleiro Unai Simón, bateu por cobertura e diminuiu.

A Seleção Brasileira melhorou com as trocas feitas por Dorival Júnior, especialmente após a entrada de Endrick, que chamou a responsabilidade e empatou o jogo. Em ritmo alucinante, as equipes protagonizaram segundo tempo disputado, e a Espanha teve novo pênalti duvidoso marcado a seu favor. Rodri cobrou e balançou as redes novamente. Nos últimos minutos, foi a vez do Brasil ter uma penalidade, e Paquetá converteu.

Rodrygo e Rodri marcaram no amistoso entre a Seleção Brasileira e a Espanha (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

A Seleção Brasileira voltará a jogar amistosos em junho, antes da Copa América.

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha 3 x 3 Brasil - Amistoso

🗓️ Data e horário: terça-feira, 26 de março de 2024, às 17h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

🟨 Arbitragem: António Nobre (árbitro - Portugal); Bruno Miguel Alves de Jesus e Luciano Antonio Gomez Maia (auxiliares - Portugal); Gustavo Fernandes Ferreira (quarto árbitro - Portugal); Tiago Martins (VAR - Portugal).

🟨 Cartões amarelos: Le Normand e Laporte (Espanha); Lucas Paquetá, Endrick, Andreas Pereira, Beraldo e Bruno Guimarães (Brasil);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: Rodri (2) e Dani Olmo (Espanha); Rodrygo, Endrick e Lucas Paquetá (Brasil)

⚽ ESCALAÇÕES

ESPANHA

Unai Simón; Carvajal, Le Normand (Cubarsí), Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal (Jesús Navas), Morata (Oyarzabal) e Nico Williams (Sancet). Técnico: Luis de la Fuente.

BRASIL

Bento; Danilo (Yan Couto), Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; João Gomes (André), Bruno Guimarães (Andreas Pereira) e Lucas Paquetá; Raphinha (Endrick), Rodrygo (Galeno) e Vini Jr (Douglas Luiz). Técnico: Dorival Júnior.