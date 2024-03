Endrick marca seu primeiro gol pela Seleção (Foto: Ben Stansall / AFP)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 23/03/2024 - 17:59 • Londres (ING)

A Seleção Brasileira estreou sob comando do técnico Dorival Júnior e derrotou a Inglaterra por 1 a 0 neste sábado (23), em Wembley, no Reino Unido.

O gol do jogo foi marcado pelo garoto Endrick, do Palmeiras, que entrou no segundo tempo do amistoso.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Bagunçada mas com técnica de sobra, a Seleção Brasileira compensou a falta de entrosamento e treinamentos com as individualidades em alta. As melhores chances do primeiro tempo foram do Brasil, com Paquetá acertando a trave e Vini Júnior perdendo lance cara a cara com Pickford. A Inglaterra foi um time mais organizado e ameaçou nas bolas aéreas.

O ritmo das duas equipes caiu no segundo tempo. Dorival Júnior tirou Rodrygo para colocar Endrick e promoveu a entrada de Andreas Pereira na vaga de Paquetá. A dupla participou diretamente do gol, pois o meio-campista lançou para Vini Júnior, que finalizou. Pickford deu rebote, Endrick acompanhou a jogada e balançou as redes.

Escalação inicial de Dorival pela Seleção Brasileira, contra a Inglaterra (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

Após enfrentar a Inglaterra, a Seleção Brasileira faz amistoso contra a Espanha, na terça-feira (26). A partida acontecerá no Santiago Bernabéu, às 17h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra 0 x 1 Brasil - Amistoso

🗓️ Data e horário: sábado, 23 de março de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Wembley, em Londres (ING)

🟨 Arbitragem: Artur Soares Dias (árbitro - Portugal); Paulo Soares e Pedro Ribeiro (auxiliares - Portugal); Fábio Veríssimo (quarto árbitro - Portugal); Tiago Martins (VAR - Portugal).

🟨 Cartões amarelos: Lucas Paquetá (Brasil); Bellingham (Inglaterra)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: Endrick (Brasil)

⚽ ESCALAÇÕES

INGLATERRA

Pickford; Walker (Konsa), Maguire (Dunk), Stones e Chiwell (Joe Gomez); Rice, Gallagher (Mainoo) e Bellingham (Bowen); Gordon (Rashford), Watkins e Foden. Técnico: Southgate.

BRASIL

Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell (Bremer); João Gomes, Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Raphinha, Rodrygo (Endrick) e Vini Jr (Pablo Maia). Técnico: Dorival Júnior.