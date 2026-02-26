Nottingham Forest leva susto, mas se classifica às oitavas da Europa League
Equipe inglesa sofreu para eliminar o Fenerbahçe no City Ground
O Nottingham Forest foi derrotado por 2 a 1 pelo Fenerbahçe, mas conseguiu se classificar às oitavas da Europa League após vencer a primeira partida por 3 a 0. Em duelo válido pela fase de playoffs, no City Ground, em Nottingham (ING), nesta quinta-feira (26), a equipe inglesa sofreu um susto após sair atrás no placar por 2 a 0, com dois gols de Kerem Aktürkoğlu, mas Callum Hudson-Odoi marcou na reta final para garantir a vaga ao Forest.
Além do Nottingham Forest, Lille, Panathinaikos, Ferencváros, Stuttgart, Celta de Vigo, Genk e Bologna também se classificaram às oitavas da competição.
Nottingham Forest x Fenerbahçe
A partida começou com o Forest melhor, principalmente com oportunidades criadas pelas pontas com Omari Hutchinson, mas sem conseguir converter em gol. Do outro lado, o Fenerbahçe conseguiu passar pela defesa da equipe inglesa em um contra-ataque rápido puxado por Sidiki Cherif, que rolou para Kerem Aktürkoğlu abrir o placar.
No retorno do intervalo, logo nos primeiros minutos, Aktürkoğlu foi derrubado por Jair Cunha na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o atacante turco deslocou Stefan Ortega e marcou pela segunda vez no duelo. Com o empate no agregado perto, o Nottingham Forest reagiu e, na metade da segunda etapa, Callum Hudson-Odoi apareceu na grande área e balançou a rede para tranquilizar o time da casa.
O Fenerbahçe até tentou empatar o placar agregado no fim, mas não conseguiu. Mesmo com a vitória por 2 a 1, o clube turco foi eliminado pelo Nottingham Forest por 4 a 2 no placar agregado. Com a classificação, os comandados por Vítor Pereira podem encarar Real Betis (ESP) ou Midtjylland (DEN) nas oitavas da Europa League.
Outros resultados da Europa League
- Lille 2x0 Estrela Vermelha (Lille classificado por 2 a 1 no agregado)
- Plezen 1 (3)x(4) 1 Panathinaikos (Panathinaikos após vencer nos pênaltis por 4 a 3 após empate por 3 a 3 no agregado)
- Ferencváros 2x0 Ludogorets (Ferencváros classificado por 3 a 2 no agregado)
- Stuttgart 0x1 Celtic (Stuttgart classificado por 4 a 2 no agregado)
- Celta de Vigo 1x0 PAOK (Celta de Vigo classificado por 3 a 1 no agregado)
- Genk 3x3 Copenhague (Genk classificado por 6 a 4 no agregado)
- Bologna 1x0 Brann (Bologna classificado por 2 a 0 no agregado)
