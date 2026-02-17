A Champions League viu o protocolo antirracismo da Fifa ser acionado na tarde desta terça-feira (17), no jogo entre Benfica e Real Madrid, em Lisboa. Isso porque Vini Jr. foi ao árbitro da partida, o francês François Letexier, e acusou o argentino Prestianni, do Benfica, de ter cometido uma ofensa racista.

Juiz faz o gesto do protocolo antirracismo após acusação de Vini Jr. (Filipe Amorim/AFP)

A transmissão da partida mostra o momento em que o atacante do Real, após discutir com Prestianni, se dirige ao árbitro. Segundo a imprensa espanhola, pela leitura labial, o brasileiro diz que foi chamado de "mono" (macaco, em espanhol) e aponta para o argentino.

Eram oito minutos da etapa final e o árbitro então fez o gesto de cruzar os braços, fazendo um formato de "X". Era a sinalização da adoção do protocolo antirracista.

Jornal espanhol diz que Vini Jr. teria falado ao juiz ter sido chamado de "macaco", conforme a leitura labial do jogador (Reprodução Marca.com)

Porém, após alguns minutos de confusão e discussão, o juiz reiniciou a partida sem qualquer punição ao atacante do Benfica. Isso porque, apesar da acusação de Vini Jr., não havia como provar a ofensa, pois o jogador cobriu os lábios com a camisa ao falar com o brasileiro.

O passo a passo do protocolo antirracismo

Mas como funciona o protocolo? São três etapas. Na primeira, o árbitro recebe a denúncia dos jogadores ou de alguém do quadro de arbitragem e paralisa o jogo. Outra possibilidade é ele mesmo ter observado a ocorrência de alguma ofensa racista e acionar o protocolo.

Na segunda etapa, ele faz os gestos e comunica que o jogo está suspenso. Se houver telão no estádio, há a explicação da situação. O sistema de som também faz um alerta sobre o problema. Se as ofensas estiverem partindo da torcida, há uma comunicação de que o jogo pode ser cancelado, caso o problema permaneça. O juiz pode determinar que os times saiam de campo enquanto a questão não for resolvida.

Por fim, se o problema não for definitivamente solucionado, o árbitro encerra a partida. A equipe cujo(s) jogador(es) ou torcedor(es) tiver(em) cometido a ofensa racista pode perder a partida por WO, após processo conduzido pela Federação do torneio em questão.

