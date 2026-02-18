Vasco: Gómez supera Yamal e Endrick por recorde de estatística no ano

Andrés Gómez, do Vasco, bateu o recorde de dribles certos em uma partida entre as principais ligas do mundo em 2026. Com os 16 acertos no jogo contra o Volta Redonda, que valeu a classificação do Cruz-Maltino para a semifinal do Carioca, o colombiano ultrapassou números de craques como Lamine Yamal e Endrick, segundo a plataforma "SofaScore".

Mais dribles certos em uma única partida no ano:

16 - Andrés Goméz (Vasco) vs Volta Redonda

12 - Victor Muñoz (Osasuna) vs Rayo Vallecano

12 - Kauê Furquim (Bahia) vs Jequié

12 - Romaine Mundle (Sunderland) vs Oxford United

11 - Lamine Yamal (Barcelona) vs Real Madrid

10 - Kenan Yildiz (Juventus) vs Lecce

10 - Lucas Ronier (Coritiba) vs Independente-PR

9 - Derensili Fernandes (Excelsior) vs AZ

9 - Endrick (Lyon) vs Brest

9 - Rafik Guitane (Estoril) vs Vitória

*Apenas atletas de clubes das dez principais ligas do mundo

Andrés Gómez é perseguido por defensores do Volta Redonda em duelo do Carioca (Foto: Matheus Lima / Vasco)

A exibição "dribladora" de Gómez contra o Volta Redonda não foi ponto fora da curva. Consistente no quesito, o colombiano também aparece na terceira posição entre os jogadores com maior média de dribles por jogo em 2026.

Mais dribles por jogo no ano:

5 - Yan Diomande (RB Leipzig)

4,6 - Lamine Yamal (Barcelona)

4,4 - Andrés Gómez (Vasco)

4,0 - Kauê Furquim (Bahia)

3,6 - Rafik Guitane (Estoril Praia)

3,6 - Amir Saâyoud (Al-Hazem)

3,6 - Leroy Sané (Galatasaray)

3,4 - Mika Godts (Ajax)

3,3 - Antonio Nusa (RB Leipzig)

3,3 - Luis Díaz (Bayern)

*Apenas atletas de clubes das dez principais ligas do mundo

Andrés Gómez valorizado no Vasco

Contratado por empréstimo na segunda janela de transferências de 2025, Gómez se adaptou rapidamente ao Vasco e foi um dos destaques da campanha finalista na Copa do Brasil. O Cruz-Maltino, então, acertou sua aquisição em definitivo antes mesmo do fim do contrato temporário, que seria em junho deste ano. Para isso, o Gigante da Colina pagou 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões) ao Rennes, da França, por 60% dos direitos econômicos do atacante. Em 2026, o atleta disputou todos os dez jogos da equipe de Fernando Diniz.

