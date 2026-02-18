Atuação de ex-Palmeiras agita torcida de gigante europeu: 'Não deveria ser discutido'

A atuação de um jovem revelado pelo Palmeiras deixou a torcida de um clube gigante europeu com uma pulga atrás da orelha na última segunda-feira (16). O jovem Vitor Reis foi titular contra o Barcelona e fez um jogo espetacular.

Diante de um adversário que vive momento irregular e ocupa a metade de baixa da tabela, o time catalão até teve Raphinha em campo desde o início, mas viu sua fragilidade defensiva falar mais alto e acabou derrotado por 2 a 1, com grande atuação do ex-zagueiro do Palmeiras.

Nas redes sociais, torcedores do Manchester City de Pep Guardiola foram à loucura com o desempenho do menino formado pelo Palmeiras. O jovem ainda pertence ao clube inglês, mas está emprestado ao Girona.

Veja comentários sobre o cria do Palmeiras

Tradução sobre o jovem revelado pelo Palmeiras: Sinceramente, qual vocês acham que é o plano para Vitor Reis? Certamente ele volta em algum momento, mas não tenho certeza de quando.

Tradução sobre o jovem zagueiro brasileiro: Vitor Reis simplesmente TEM que voltar para o Etihad no verão… isso nem deveria ser discutido!

Tradução sobre o cria do Palmeiras: Se Guardiola vir a jogada que Vitor Reis acabou de fazer, ele o colocará num avião para Manchester esta noite.

Tradução sobre o zagueiro brasileiro: Não consigo acreditar que o Manchester City tenha Vitor Reis como sua futura equipe. Tudo bem, cara, tudo bem…

Tradução sobre o cria da Academia: Aquela corrida do Vitor Reis. Não acredito que empregamos aquele monstro. Do zagueiro para o outro lado, conseguindo uma falta na entrada da área.

