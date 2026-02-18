Mbappé não se escondeu quando o assunto foi defender Vini Jr dos insultos racistas que o brasileiro alega ter sofrido. Em campo, o astro francês bateu de frente com o jogador acusado de racismo. Após a partida, Mabppé também se posicionou de forma firme. A atitude em solidariedade a Vini Jr foi muito elogiada por internautas.

Após marcar o gol da vitória do Real Madrid, Vini Jr comemorou dançando e, na sequência, denunciou ter sofrido injúrias raciais de Gianluca Prestianni, do Benfica.

Mbappé detalha acusação de Vini Jr para com jogador do Benfica

Em entrevista à TNT Sports, à repórter Tati Mantovani, Mbappé comentou o episódio. O atacante afirmou que Prestianni levou a camisa à boca para que as câmeras não captassem suas palavras e chamou Vini Jr de macaco ao menos cinco vezes.

– No momento de tensão, o camisa 25 do Benfica usou palavras inaceitáveis. Ele colocou a camisa na boca para que as câmeras não captassem o que dizia e chamou Vini Jr de macaco cinco vezes. Eu, Vini Jr e outros jogadores do Real Madrid perdemos o controle. Não queríamos voltar a jogar. Isso é inaceitável. Somos vistos por muitas crianças, muitas pessoas nos assistem, então precisamos dar exemplos – disse o jogador.

– Eu não sou perfeito, Vini não é perfeito, os jogadores não são perfeitos. Temos nossos defeitos, mas há coisas que não podem ser aceitáveis. Não quero generalizar, estou falando de um jogador. Já estive em Portugal muitas vezes e nunca tive problema com isso. Seria um erro falar do Benfica ou dos torcedores. Estou falando desse jogador, que, para mim, não merece disputar a Champions League – explicou Mbappé.

