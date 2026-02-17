Virgínia e Sapucaí prestam apoio a Vini Jr após acusação de racismo na Champions

Virginia Fonseca demonstrou apoio ao namorado Vini Jr após o jogador do Real Madrid denunciar insultos racistas durante partida contra o Benfica pela UEFA Champions League. A influenciadora compartilhou o desabafo do atleta em seus Stories do Instagram com emojis de coração e palmas. Nesta madrugada, Virgínia desfila pela escola de samba Grande Rio, assumindo o papel de Rainha de Bateria.

Na Sapucaí, o jogador também recebeu apoio. Antes de iniciarem os desfiles do terceiro dia, Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira, narrou uma mensagem de apoio a Vini.

Vini Jr acusou Prestianni de racismo na partida entre Benfica e Real Madrid, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. Na sequência, o árbitro François Letexier acionou o protocolo imediatamente ao fazer um gesto de "X" com os braços.

Em publicação nas redes sociais, o astro brasileiro chamou o rival de "covarde" por supostamente ofendê-lo protegendo a boca com a camisa para evitar leitura labial.

- Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir - declarou Vini Jr em seu Instagram.

Vini Jr sai de campo após denunciar racismo (Foto: FILIPE AMORIM/AFP)

Vini Jr acusa jogador do Benfica de racismo

Na comemoração, Vini Jr fez uma dança em frente à bandeirinha de escanteio em direção aos torcedores do Benfica. A atitude do brasileiro lhe rendeu um cartão amarelo, mas também foi o início de uma confusão generalizada.

Quando os jogadores retornavam ao meio do campo, Vini Jr e Prestianni seguiam discutindo de forma intensa. Em determinado momento, Prestianni colocou a camisa do Benfica por cima de sua boca, e o brasileiro correu imediatamente na direção do árbitro François Letexier para fazer a denúncia.

Apesar de ter ativado o protocolo de racismo, o árbitro não puniu Prestianni, que seguiu em campo e não levou cartão amarelo. A confusão também inflou os torcedores no Estádio da Luz, que passaram a xingar de forma efusiva Vini Jr.