Veja os gols da vitória do Barcelona sobre o Rayo: Raphinha e Yamal marcam duas vezes
Equipes se enfrentaram pela 3° rodada da La Liga
Com grande atuação de Raphinha, o Barcelona goleou o Rayo Vallecano por 5 a 2, nesta segunda-feira (31), pela La Liga. O atacante brasileiro foi decisivo ao marcar duas vezes, enquanto Lamine Yamal também balançou as redes em duas oportunidades. Camello marcou os dois gols dos visitantes, mas o time catalão confirmou a vitória com um gol contra de Lejeune e garantiu mais três pontos no campeonato.
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Veja os gols do Barcelona:
Gols do Rayo:
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o Barcelona iniciou o duelo pressionando, enquanto o Rayo Vallecano saía no contra-ataque. Mas em uma estocada dos visitantes aos 11 minutos, Álvaro García foi acionado pela esquerda, deixou Koundé para trás e cruzou rasteiro para Camello finalizar e balançar as redes. Os culés responderam com um cruzamento de Pedri na área, desvio de Olmo de cabeça e uma finalização de Raphinha, mas Cárdenas fez uma grande defesa no reflexo.
Com mais volume, o Barcelona chegou ao empate aos 18 minutos com Raphinha recebendo um passe na entrada da área, driblando seu marcador e batendo de esquerda para estufar as redes. E dois minutos depois, Bernal aproveitou um erro na saída de boal do Rayo Vallecano, tocou para Yamal, que levou a bola para o meio e soltou uma bomba para marcar um golaço. Os mandantes quase ampliaram na reta final da etapa inicial quando Bernal recebeu um passe na intermediária, driblou um marcador e bateu com força para boa defesa de Cárdenas.
No segundo tempo, o Barcelona ampliou o marcador cedo sobre o Rayo Vallecano assim que acelerou o jogo. Aos cinco minutos, Gordon recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área, cruzou rasteiro e o zagueiro Lejeune desviou contra a própria rede. Mas os visitantes descontaram novamente com Camello aproveitando uma cobrança de escanteio e cabeceando para marcar seu segundo gol no jogo. E a equipe da capital espanhola quase empatou na sequência: Fran Pérez recebeu um cruzamento da esquerda e bateu de primeira para defesa de Joan García, enquanto Camello aproveitou o rebote e carimbou a bola no peito de Cubarsí.
Aos 25 minutos, Gordon recebeu uma bola na área, tocou de letra para Raphinha, e o brasileiro bateu de primeira para ampliar a vantagem do Barcelona sobre o Rayo Vallecano e marcar pela segunda vez na partida. Os culés quase ampliaram com Fermín López servindo Adeyemi na grande área, mas a chapada do alemão parou em boa defesa de Cárdenas. Os visitantes ainda assustaram os blaugranas com uma bela jogada pela esquerda em que Ndeka concluiu de canhota para intervenção de Joan García. Mas aos 44 minutos, Yamal recebeu uma bola na entrada da área de Adeyemi e bateu no cantinho para ampliar o marcador e dar números finais ao duelo com um gol de Messi.
✅ Ficha técnica
Barcelona 🆚 Rayo Vallecano
La Liga - 3ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 31 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, Barcelona (ESP)
🥅 Gols: Camello, 11'/1ºT (0-1); Raphinha, 18'/1ºT (1-1); Yamal, 20'/1ºT (2-1); Lejeune (contra), 5'/2ºT (3-1); Camello, 13'/2ºT (3-2); Raphinha, 25'/2ºT (4-2); Yamal, 44'/2ºT (5-2)
🟨 Cartões amarelos: Pedrosa (RAY)
🟥 Cartões vermelhos: -
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