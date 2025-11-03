A diáspora do Jogo Bonito já se espalhou por praticamente todo o mundo, e, com o encerramento de mais um fim de semana no futebol internacional, surgiram diversos nomes de destaque, que certamente atraíram a atenção da comissão técnica da Seleção Brasileira, liderada por Carlo Ancelotti, especialmente em relação aos atletas em evidência no Velho Continente. Com a convocação da Seleção para os compromissos finais de 2025 nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), o Lance! listou alguns jogadores que tiveram desempenho de destaque e podem vestir a Amarelinha novamente.

João Pedro 🔵🔵

João Pedro voltou a marcar com a camisa do Chelsea após dois meses sem balançar as redes. O jogador, que chegou de forma meteórica ao Mundial de Clubes e foi decisivo na conquista do título do clube, iniciou bem a temporada, mas enfrentou um período de oscilação e afastamento das redes. Foram oito partidas sem participar de gols, seja marcando ou dando assistências.

Durante esse período, atuou também como meia-atacante, mas não conseguiu retomar a eficiência. Ele finalmente comemorou novamente neste fim de semana, ao balançar a rede no clássico contra o Tottenham. Convocado para a Data Fifa de setembro, João Pedro ficou de fora da última convocação em outubro.

Antony 🟢⚪

Antony vive, desde o início de 2025, os melhores momentos de sua carreira, desde que chegou ao Betis em janeiro, até então emprestado. Contratado em definitivo no início da temporada 2025/26, manteve o desempenho consistente e conquistou o status de jogador preferido da torcida, além de se firmar como um dos principais expoentes ofensivos da equipe.

No domingo (2), contra o Mallorca, comandou a partida: abriu o placar e ampliou — ambas finalizações de fora da área com a perna esquerda —, e ainda deu assistência para o terceiro gol na vitória por 3 a 0.

Murillo 🔴⚪

A posição de zagueiro talvez seja a área da Seleção que conta com o maior número de jogadores com possibilidade de vestir a camisa da equipe. Um nome que não tem recebido tantas oportunidades é Murillo, atualmente no Nottingham Forest, reconhecido por sua segurança, solidez defensiva e capacidade de conduzir o jogo com a perna esquerda.

Apesar da fase turbulenta de seu clube na temporada, mantém bom nível de atuação e foi decisivo no empate contra o Manchester United, no último sábado (1).

Giovane 🔵🟡

Giovane pode não ser tão conhecido pelo público médio, mas os torcedores do Corinthians certamente lembram do jogador, que não teve muitas oportunidades no clube e agora vive um bom momento na Itália.

No domingo (2), marcou o gol do Hellas Verona na derrota por 2 a 1 para a Inter de Milão e impressionou os presentes, ao criar dificuldades constantes para os defensores adversários, mostrando grande potencial. Atuando aberto pelo lado direito, mas com origem como centroavante, representa uma aposta interessante, especialmente por atuar na Itália, país ao qual o conterrâneo Ancelotti dedica atenção especial.

Giovane, do Hellas Verona, comemora o gol de abertura contra o Inter de Milão (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Luiz Júnior 🟡🟡

Luiz Júnior, goleiro de 24 anos e 1,92 m, é titular do Villarreal, terceiro colocado da La Liga, que possui a melhor defesa do campeonato, com apenas 10 gols sofridos. No clube desde agosto de 2024, após temporadas de destaque no Famalicão, de Portugal, o jogador vive momento de consolidação como titular e se tornou peça-chave no esquema liderado pelo técnico Marcelino.

Até o momento, disputou oito partidas e permaneceu sem sofrer gols em cinco delas, líder da estatística na liga. Além disso, apresenta média de 0,5 gols sofridos por jogo em 2025/26. A posição de goleiro na Seleção, por sua vez, segue em disputa.

🚨 BÔNUS: Wesley 🔴🟠

Wesley é um nome que vem recebendo oportunidades constantes nas convocações recentes, embora tenha ficado fora da última por conta de uma lesão. Revelado pelo Flamengo, o jogador agora brilha com a camisa da Roma em mais uma temporada, atuando na ala esquerda sob o comando de Gian Piero Gasperini, e mantém o nível elevado de suas apresentações, o que pode abrir possibilidades para Ancelotti utilizá-lo de formas distintas em uma partida. Vale lembrar que a posição, que pode ser explorada em ambos os lados, representa uma das lacunas mais abertas para a seleção na preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil disputará os dois últimos jogos de 2025 contra Senegal, em 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, e contra a Tunísia, em 18 de novembro, em Lille, na França, preparando-se para os confrontos de março de 2026 contra França e Croácia, com os principais nomes já consolidados e poucas vagas em aberto. A Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções, terá início em 11 de junho, com término previsto para 19 de julho.