O Milan derrotou a Roma por 1 a 0 no domingo (2), no estádio San Siro, em duelo válido pela décima rodada da Serie A. Embora o resultado tenha frustrado parte da torcida romana, a partida evidenciou a atuação do brasileiro Wesley, revelado pelo Flamengo e integrante do elenco do Giallorossi desde o início desta temporada europeia.

Na ocasião, o jovem atuou fora de sua posição de origem, a lateral direita, função na qual se destacou no futebol nacional e que o credencia como uma das principais opções para a Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, na Copa do Mundo de 2026. Inclusive, há uma convocação a ser realizada pelo italiano nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), para os últimos compromissos da Canarinho em 2025.

Assim como nas últimas partidas, Wesley foi escalado como ala pela esquerda no esquema com três zagueiros, dois meio-campistas, dois jogadores abertos e dois atacantes da Roma dirigida por Gian Piero Gasperini, técnico que realizou um longínquo trabalho na Atalanta utilizando o mesmo sistema tático. Mesmo ainda em processo de adaptação à nova função, o Garoto do Ninho vive momentos de oscilação, mas, de modo geral, tem recebido elogios dos torcedores que acompanham suas atuações na equipe italiana.

E na partida contra o Milan não foi diferente. Se, por um lado, alguns torcedores elogiaram a atuação do jogador, por outro, houve quem lamentasse a mudança de posição em campo. Abaixo, confira alguns comentários de internautas, brasileiros e estrangeiros, que acompanharam a atuação do jogador durante o confronto:

Tradução: Que bom ver o Wesley brilhando pela Roma, que jogada!

Tradutor: Wesley dá tanta vida ao ataque da Roma que não se pode subestimá-lo. Cada corrida, cada toque, faz algo acontecer, exatamente como Gasp quer.

🔴⚫ Milan 1x0 Roma 🔴🟠

O resultado coletivo, contudo, foi negativo, decidido pelo gol do zagueiro Strahinja Pavlović aos 39 minutos do primeiro tempo, após assistência de Rafael Leão. No confronto direto pelas primeiras posições do campeonato, o Milan superou a Roma nos critérios de desempate, por possuir saldo de gols superior (8 a 5), embora ambas as equipes somem 21 pontos após dez rodadas.

As campanhas, porém, apresentam diferenças: os Rossoneri registram seis vitórias, três empates e uma derrota, enquanto a Giallorossi acumula sete vitórias e três derrotas. O Napoli lidera a competição com 22 pontos, seguido pela Inter de Milão, que ocupa a segunda colocação, empatada em pontuação com os rivais logo abaixo.

