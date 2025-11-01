menu hamburguer
Futebol Internacional

Atacante da Seleção Brasileira desencanta e Chelsea vence Tottenham na Premier League

Clássico londrino movimenta as primeiras posições da liga inglesa

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2025
16:36
Atualizado há 0 minutos
João Pedro comemora gol na partida contra o Tottenham, válida pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)
O Chelsea venceu o Tottenham por 1 a 0, fora de casa, em partida válida pela décima rodada da Premier League. O gol da partida foi marcado por João Pedro, o que representou um momento importante em sua trajetória no clube: o primeiro tento após nove jogos sem balançar as redes. Entre os demais brasileiros em campo, Estêvão entrou nos minutos finais da segunda etapa, enquanto Andrey Santos, que havia se destacado durante a semana pela Copa da Liga, permaneceu no banco de reservas.

A disputa pelo topo do campeonato ficou ainda mais acirrada após o clássico londrino. A equipe liderada por Enzo Maresca alcançou a quarta colocação com 17 pontos, mesma pontuação do time comandado por Thomas Frank. Os Spurs permanecem na terceira posição por conta do primeiro critério de desempate, o saldo de gols, com 9 contra 7 dos Blues. Após 10 rodadas, a campanha das duas equipes é idêntica: 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

Como foi a partida? ⚽

O Chelsea dominou as ações ofensivas durante o primeiro tempo. Apesar das constantes investidas, os cruzamentos de Alejandro Garnacho e Pedro Neto tiveram pouca efetividade. O destaque da equipe foi JP, que protagonizou as principais oportunidades de gol, mas acabou superado em duas das três finalizações que teve diante do goleiro Guglielmo Vicario, responsável por importantes defesas na etapa inicial.

FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CHELSEA
Xavi Simons, do Tottenham, cai após disputa com Malo Gusto, do Chelsea, em partida válida pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

Aos 34 minutos do primeiro tempo, o Chelsea abriu o placar após interceptar uma saída de bola do Tottenham. Bem posicionado no campo de ataque, os Blues aproveitaram o erro adversário forçado pelo imparável Moisés Caicedo, que desarmou a defesa, avançou e fez o passe no limite para João, que finalizou com força diante do gol praticamente aberto.

Na segunda etapa, o Chelsea manteve amplo domínio ofensivo, com nove finalizações e obrigou o goleiro Vicario a realizar cinco defesas nos 45 minutos finais. O Tottenham, por outro lado, pouco criou, chegando ao gol apenas uma vez sem exigir intervenções de Robert Sánchez.

O que vem por aí? 🔎

O próximo compromisso de ambas as equipes será no cenário continental, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O Tottenham recebe o Copenhague, da Dinamarca, nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), enquanto o Chelsea visita o Qarabağ, do Azerbaijão, fora de casa, na quarta-feira (5), às 14h45 (de Brasília).

