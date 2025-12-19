Europeus se chocam com atuação de Richard Ríos, ex-Palmeiras: 'Cada vez mais'
Volante deixou saudade na torcida do Alviverde
Muitos europeus ficaram impressionados com a atuação de Richard Ríos, ex-Palmeiras, na vitória do Benfica em cima do Farense nesta quarta-feira (17). O colombiano foi titular da equipe no jogo válido pela Taça de Portugal.
Desde que chegou no Benfica, o colombiano que teve grande passagem no Verdão não conseguiu se firmar. Contra o Farense, entretando, Richard Ríos, ex-Palmeiras, teve grande atuação e foi destaque do clube português.
Logo com 11 minutos de jogo, o volante abriu o placar no Estádio de São Luís com um chute de primeira. Além do gol, o colombiano teve atuação consistente e convenceu grande parte da torcida do Benfica. Veja os comentários dos torcedores sobre a atuação de Richard Ríos, ex-Palmeiras:
Veja os comentários sobre o colombiano
Começo difícil de Richard Ríos, ex-Palmeiras e multa milionária
A equipe de Portugal desembolsou 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) para contratar o Richard Ríos, ex-Palmeiras, por cinco temporadas. O Palmeiras irá receber 21 milhões de euros na negociação (cerca de R$ 136 milhões). O restante do valor será dividido entre Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%).
O colombiano também receberá 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões), diluídos entre luvas e salários. O Benfica estipulou uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650,1 milhões).
Com 25 anos, o volante se destacou no Palmeiras e em atuações pela seleção da Colômbia. Com essa notoriedade, gerou o interesse de diversos cubes da Europa, como Zenit, da Rússia, e a Roma da Itália, mas acabou escolhendo pelo Benfica.
Em portugal, Richard Ríos, ex-Palmeiras, ainda não empolgou os torcedores do Benfica. Apesar de sempre ser acionado em campo, ele não conseguiu repetir as atuações que o fizeram chegar ao Velho Continente.
