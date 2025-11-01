menu hamburguer
Futebol Internacional

Casemiro abre placar com gol polêmico, mas United fica apenas no empate com o Forest

Red Devils empatam fora de casa e tem sequência de vitórias interrompida

Emive Ferreira
Nottingham (ING)
Dia 01/11/2025
14:10
Casemiro comemorando gol pelo Manchester United contra o Nottingham Forets (Foto: Darren Staples / AFP)
Casemiro comemorando gol pelo Manchester United contra o Nottingham Forets (Foto: Darren Staples / AFP)
Nottingham Forest e Manchester United empataram em 2 a 2, neste sábado (1), no The City Ground, em Nottingham (ING), pela décima rodada da Premier League. Os gols da partida foram marcados por Gibbs-White e Savona para o Forest, e por Casemiro e Amad Diallo para o United.

Premier League é, ano após ano, palco para revelações que logo se tornam protagonistas do futebol mundial. E, segundo uma eleição publicada pelo jornal espanhol Marca, alguns desses jovens já figuram entre os nomes mais valiosos e promissores do planeta. O periódico elegeu as melhores joias do Campeonato Inglês, com um brasileiro na liderança. Veja:

Reprodução

Como foi a partida entre Nottingham Forest e Manchester United ?

Primeiro tempo

O jogo começou aberto, com as duas equipes trocando golpes. O Manchester United assustou primeiro, logo aos 2 minutos, quando Sesko finalizou após cruzamento de Mbeumo, mas foi bloqueado.

A resposta do Forest foi imediata e em dose tripla: aos 5, Igor Jesus parou em um travamento crucial de Luke Shaw na pequena área; no escanteio seguinte, Milenkovic cabeceou por cima; e aos 7, Ndoye testou o goleiro Lammens com um chute perigoso de fora da área.

Após o ímpeto inicial dos donos da casa, o United assumiu o controle da posse de bola. Aos 15, Sesko teve grande chance após passe de Matheus Cunha, mas mandou ao lado da trave.

A pressão visitante aumentou, e aos 28, Amad Diallo obrigou o goleiro Sels a fazer boa defesa.

A insistência valeu a pena aos 33 minutos: Bruno Fernandes levantou na área e Casemiro subiu com autoridade para testar firme e abrir o placar (0-1).

Segundo tempo

Se o primeiro tempo foi do United, a segunda etapa começou com um furacão do Nottingham Forest. O time de Sean Dyche voltou do vestiário irreconhecível e precisou de apenas cinco minutos para virar o jogo de forma espetacular.

Aos 48 minutos, no primeiro lance de perigo, Gibbs-White subiu com estilo para empatar a partida com uma bela cabeçada (1-1). O United ainda tentava entender o que aconteceu quando, no ataque seguinte, aos 50 minutos, Savona aproveitou uma confusão na pequena área e fuzilou para as redes, levando o estádio à loucura (2-1).

O golpe foi sentido pela equipe de Ruben Amorim, que se lançou ao ataque. A trave salvou o Forest aos 59 minutos, em forte chute de Bruno Fernandes; no rebote, Casemiro desperdiçou uma chance incrível de empatar. O Forest se defendia e tentava nos contra-ataques, principalmente com Hudson-Odoi, que levou perigo aos 67.

A pressão do United finalmente surtiu efeito aos 80 minutos, e com estilo. Amad Diallo acertou um voleio sem pulo espetacular de fora da área, sem chances para Sels, marcando um golaço e empatando o jogo (2-2).

O fim da partida foi dramático. O United foi para a pressão final e teve a bola da vitória aos 93 minutos, em chute de Amad Diallo que tinha endereço certo, mas o zagueiro Murillo operou um milagre ao bloquear a finalização sobre a linha do gol, garantindo o justo empate no placar.

Bruno Fernandes e Ryan Yates argumentam com o árbitro durante a partida entre Manchester United e Nottingham Forest (Foto: Darren Staples / AFP)
Bruno Fernandes e Ryan Yates argumentam com o árbitro durante a partida entre Manchester United e Nottingham Forest (Foto: Darren Staples / AFP)

O que vem por aí para Nottingham Forest e Manchester United?

Na próxima quinta-feira (6), o Nottingham Forest visita o Sturm Graz, pela 4ª rodada da Europa League, às 14h45 (de Brasília). Por outro lado, o Manchester United só retorna aos gramados no sábado (8), quando enfrenta o Tottenham fora de casa, às 09h30 (de Brasília), pela Premier League.

✅ FICHA TÉCNICA
Nottingham Forest 1 x 1 Manchester United
10ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 1 de novembro de 2025, às 12h (de Brasília)
📍 Local: The City Ground, Nottingham (ING)
🕴️ Arbitragem: Darren England (árbitro); Scott Ledger e Akil Howson (assistentes); Robert Madley (quarto árbitro)
📺 VAR: Tim Robinson
🥅 Gols: Casemiro (MUN/34'), Gibbs-White (NOT/48'), Savona (NOT/50') e Amad Diallo (MUN/81')
🟨 Cartões amarelos: Ndoye (MUN) e Mazraoui (MUN)

Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche):
Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Anderson, Douglas Luiz, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim):
Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Diogo Dalot, Amad Diallo; Casemiro, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko

