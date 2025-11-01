Casemiro abre placar com gol polêmico, mas United fica apenas no empate com o Forest
Red Devils empatam fora de casa e tem sequência de vitórias interrompida
Nottingham Forest e Manchester United empataram em 2 a 2, neste sábado (1), no The City Ground, em Nottingham (ING), pela décima rodada da Premier League. Os gols da partida foram marcados por Gibbs-White e Savona para o Forest, e por Casemiro e Amad Diallo para o United.
Como foi a partida entre Nottingham Forest e Manchester United ?
Primeiro tempo
O jogo começou aberto, com as duas equipes trocando golpes. O Manchester United assustou primeiro, logo aos 2 minutos, quando Sesko finalizou após cruzamento de Mbeumo, mas foi bloqueado.
A resposta do Forest foi imediata e em dose tripla: aos 5, Igor Jesus parou em um travamento crucial de Luke Shaw na pequena área; no escanteio seguinte, Milenkovic cabeceou por cima; e aos 7, Ndoye testou o goleiro Lammens com um chute perigoso de fora da área.
Após o ímpeto inicial dos donos da casa, o United assumiu o controle da posse de bola. Aos 15, Sesko teve grande chance após passe de Matheus Cunha, mas mandou ao lado da trave.
A pressão visitante aumentou, e aos 28, Amad Diallo obrigou o goleiro Sels a fazer boa defesa.
A insistência valeu a pena aos 33 minutos: Bruno Fernandes levantou na área e Casemiro subiu com autoridade para testar firme e abrir o placar (0-1).
Segundo tempo
Se o primeiro tempo foi do United, a segunda etapa começou com um furacão do Nottingham Forest. O time de Sean Dyche voltou do vestiário irreconhecível e precisou de apenas cinco minutos para virar o jogo de forma espetacular.
Aos 48 minutos, no primeiro lance de perigo, Gibbs-White subiu com estilo para empatar a partida com uma bela cabeçada (1-1). O United ainda tentava entender o que aconteceu quando, no ataque seguinte, aos 50 minutos, Savona aproveitou uma confusão na pequena área e fuzilou para as redes, levando o estádio à loucura (2-1).
O golpe foi sentido pela equipe de Ruben Amorim, que se lançou ao ataque. A trave salvou o Forest aos 59 minutos, em forte chute de Bruno Fernandes; no rebote, Casemiro desperdiçou uma chance incrível de empatar. O Forest se defendia e tentava nos contra-ataques, principalmente com Hudson-Odoi, que levou perigo aos 67.
A pressão do United finalmente surtiu efeito aos 80 minutos, e com estilo. Amad Diallo acertou um voleio sem pulo espetacular de fora da área, sem chances para Sels, marcando um golaço e empatando o jogo (2-2).
O fim da partida foi dramático. O United foi para a pressão final e teve a bola da vitória aos 93 minutos, em chute de Amad Diallo que tinha endereço certo, mas o zagueiro Murillo operou um milagre ao bloquear a finalização sobre a linha do gol, garantindo o justo empate no placar.
O que vem por aí para Nottingham Forest e Manchester United?
Na próxima quinta-feira (6), o Nottingham Forest visita o Sturm Graz, pela 4ª rodada da Europa League, às 14h45 (de Brasília). Por outro lado, o Manchester United só retorna aos gramados no sábado (8), quando enfrenta o Tottenham fora de casa, às 09h30 (de Brasília), pela Premier League.
✅ FICHA TÉCNICA
Nottingham Forest 1 x 1 Manchester United
10ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 1 de novembro de 2025, às 12h (de Brasília)
📍 Local: The City Ground, Nottingham (ING)
🕴️ Arbitragem: Darren England (árbitro); Scott Ledger e Akil Howson (assistentes); Robert Madley (quarto árbitro)
📺 VAR: Tim Robinson
🥅 Gols: Casemiro (MUN/34'), Gibbs-White (NOT/48'), Savona (NOT/50') e Amad Diallo (MUN/81')
🟨 Cartões amarelos: Ndoye (MUN) e Mazraoui (MUN)
Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche):
Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Anderson, Douglas Luiz, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim):
Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Diogo Dalot, Amad Diallo; Casemiro, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko
