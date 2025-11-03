Convocação da Seleção: cinco nomes que podem surpreender na lista de Ancelotti
Seleção será convocada nesta segunda-feira (3) pelo técnico italiano na sede da CBF
A Seleção Brasileira será convocada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (3), em evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), às 15h (de Brasília), e fica a expectativa por novos nomes para período de testes. O Brasil vai a campo nos dias 15 e 18 de novembro contra Senegal e Tunísia.
De olho no cenário de nomes em busca de espaço com o técnico italiano, o Lance! traz cinco jogadores que podem surpreender na última Data Fifa de 2025 para amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026.
Seleção pode ter mais nomes em ação no país
No último domingo, o técnico da Seleção foi ao estádio de São Januário para acompanhar o duelo entre Vasco e São Paulo, pela 31ª rodada do Brasileirão. Nomes de ambos os lados já estiveram no radar do italiano para o novo momento da Amarelinha.
Pelo Vasco, além de Paulo Henrique, convocado para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, quem está em alta e já pede passagem para uma convocação é o jovem Rayan, de 19 anos, destaque do time na temporada. Valorizado e sob os holofotes do futebol europeu, o camisa 77 faz por merecer e é boa opção de velocidade e força física pelos lados do campo.
Além do atacante, quem vive grande fase e chama atenção é um velho conhecido do torcedor brasileiro. Philippe Coutinho, jogador de Copa do Mundo (2018) e campeão da Copa América, camisa 10 da Colina, resgatou o futebol de outrora e, aos 33 anos, tem bons números como meia armador: 46 jogos, com 11 gols marcado e cinco assistências.
No mesmo jogo, Marcos Antônio foi titular sob os olhares do comandante da Seleção Brasileira e teve ótima atuação. O volante chegou a constar na chamada "pré-lista" para a Data Fifa de setembro, mas se lesionou e teve a sequência interrompida.
Nordeste novamente em alta
Assim como nos jogos contra Chile e Bolívia, o futebol nordestino pode ser representado na Seleção Brasileira. Desta vez não com um, mas com dois jogadores para os amistosos diante de Senegal e Tunísia.
Convocado à época, Jean Lucas pode ter sua segunda convocação. O volante, grande nome do Bahia, quinto colocado do Brasileirão, recebeu minutos contra a Bolívia, em El Alto, na derrota por 1 a 0 pela última rodada das Eliminatórias. Ao seu lado, também pede espaço com ótimas atuações o lateral-esquerdo Luciano Juba. A dupla está na pré-lista de Ancelotti.
