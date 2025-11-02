O Real Betis derrotou o Mallorca por 3 a 0 no estádio Benito Villamarín, em partida válida pela 11ª rodada de La Liga. Antony foi o grande destaque do jogo: abriu o placar, ampliou e participou diretamente do terceiro gol ainda no primeiro tempo.

Como foram os gols? ⚽

Aos 10 minutos, o brasileiro tabelou com Cucho Hernández e finalizou de fora da área e acertou o canto esquerdo do goleiro Lucas Bergström. O segundo gol também saiu na primeira etapa, aos 34', quando Hector Bellerín deu passe para Antony, que marcou um golaço colocado no lado direito da meta adversária. Três minutos depois, o astro apareceu novamente no lado direito de ataque e deu assistência para Abdessamad Ezzalzouli, que finalizou praticamente livre e garantir o terceiro gol do Betis.

Nas redes sociais, torcedores elogiaram o bom momento vivenciado por Antony, o que o coloca como opção para a ponta-direita da Seleção Brasileira, observada por Carlo Ancelotti em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Abaixo, veja algumas reações sobre o desempenho do brasileiro neste domingo:

Tradução: Antony é um jogador incrível, seu segundo gol hoje foi tão fácil. O jogador incrível que o Betis contratou porque conquistou a torcida. Como é importante ter uma equipe apoiada por seus torcedores.

Tradução: Uau, Antony! Ele nunca deixa de inspirar os torcedores do Betis; é uma fonte constante de alegria. Letal na frente do gol. Este Real Betis é um daqueles times verdadeiramente incríveis.

Com o resultado, o Betis subiu para a quinta posição, com 19 pontos em 11 jogos, somando cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, com 18 gols marcados e 12 sofridos. O Mallorca, por outro lado, segue na luta contra o rebaixamento, com nove pontos, duas vitórias, três empates e seis derrotas, 11 gols feitos e 18 sofridos.

