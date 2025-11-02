menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Após noite mágica na La Liga, europeus pedem atacante na Seleção Brasileira: 'Faz tudo'

Antony marcou dois gols e deu uma assistência na vitória do Real Betis

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 02/11/2025
19:04
Atualizado há 1 minutos
Carlo Ancelotti na derrota da Seleção Brasileira (Foto: Yuichi YAMAZAKI/ AFP)
imagem cameraCarlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante a partida contra o Japão (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Real Betis derrotou o Mallorca por 3 a 0 no estádio Benito Villamarín, em partida válida pela 11ª rodada de La Liga. Antony foi o grande destaque do jogo: abriu o placar, ampliou e participou diretamente do terceiro gol ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foram os gols? ⚽

Aos 10 minutos, o brasileiro tabelou com Cucho Hernández e finalizou de fora da área e acertou o canto esquerdo do goleiro Lucas Bergström. O segundo gol também saiu na primeira etapa, aos 34', quando Hector Bellerín deu passe para Antony, que marcou um golaço colocado no lado direito da meta adversária. Três minutos depois, o astro apareceu novamente no lado direito de ataque e deu assistência para Abdessamad Ezzalzouli, que finalizou praticamente livre e garantir o terceiro gol do Betis.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores elogiaram o bom momento vivenciado por Antony, o que o coloca como opção para a ponta-direita da Seleção Brasileira, observada por Carlo Ancelotti em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Abaixo, veja algumas reações sobre o desempenho do brasileiro neste domingo:

Tradução: Antony é um jogador incrível, seu segundo gol hoje foi tão fácil. O jogador incrível que o Betis contratou porque conquistou a torcida. Como é importante ter uma equipe apoiada por seus torcedores.

continua após a publicidade

Tradução: Uau, Antony! Ele nunca deixa de inspirar os torcedores do Betis; é uma fonte constante de alegria. Letal na frente do gol. Este Real Betis é um daqueles times verdadeiramente incríveis.

Com o resultado, o Betis subiu para a quinta posição, com 19 pontos em 11 jogos, somando cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, com 18 gols marcados e 12 sofridos. O Mallorca, por outro lado, segue na luta contra o rebaixamento, com nove pontos, duas vitórias, três empates e seis derrotas, 11 gols feitos e 18 sofridos.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

FBL-ESP-LIGA-BETIS-MALLORCA
Antony comemora o segundo gol do Real Betis contra o Mallorca, no Benito Villamarín (Foto: Cristina Quicler/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias