Ex-Botafogo, meio-campista tem tido ótimo início na Europa

O meio-campista Charles, de 20 anos, vem ganhando destaque no início de sua trajetória no futebol europeu. Recém-contratado pelo Politehnica, da Moldávia, o jovem revelado pelo Botafogo já disputou os três primeiros jogos da temporada como titular, atuando durante os 90 minutos em todas as partidas e marcando um gol.

A rápida adaptação ao novo clube tem sido um dos pontos positivos na chegada do brasileiro. Mesmo em sua primeira experiência fora do Brasil, Charles conseguiu se integrar bem ao elenco e se firmar rapidamente como peça importante no esquema da equipe moldava.

— Sou grato a Deus pela minha primeira experiência no futebol internacional. Venho tendo uma boa minutagem e tenho conseguido ajudar o clube — declarou o jogador.

O meio-campista Charles, ex-Botafogo, em ação pelo Politehnica, da Moldávia (Foto: Reprodução)

Além do bom rendimento dentro de campo, Charles destacou o ambiente leve e receptivo como fator decisivo para seu início promissor na Moldávia.

— Fui bem recebido por todo o grupo, o que facilitou e muito a minha adaptação. O dia a dia é leve e temos trabalhado bastante — completou Charles, otimista com os próximos desafios na Europa.

