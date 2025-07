Brasileiro pode ser reforço inesperado do Real Madrid; entenda

Apesar da contratação de Carreras, Huijsen e Trent, a defesa do Real Madrid ainda carece de estabilidade. Diante das indefinições sobre Alaba e Rüdiger e da desconfiança com Asencio, uma solução inesperada começa a ganhar força: Éder Militão, que voltou de duas graves lesões e pode recuperar protagonismo na equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O zagueiro brasileiro é visto internamente como uma possível solução caseira, ainda que sua condição física gere cautela. Militão sofreu lesões graves nos dois joelhos nas últimas duas temporadas, rompendo o ligamento cruzado anterior de ambos. Mesmo assim, voltou a campo mais rápido do que o esperado e chegou a disputar o Mundial de Clubes. Agora, após um período de férias e um casamento recente, ele retorna aos treinamentos no início de agosto.

continua após a publicidade

A comissão técnica e a diretoria querem observar de perto sua resposta nos amistosos de pré-temporada e nos três primeiros jogos da La Liga. O desempenho do brasileiro pode ser decisivo para definir se o Real irá ao mercado em busca de mais um zagueiro - Konaté, do Liverpool, é o favorito, mas o clube inglês faz exigências altas.

➡️Jorge Jesus ‘anuncia’ saída de dois jogadores de peso do Al-Nassr

➡️Galatasaray oficializa compra de Osimhen por valor recorde

Militão pode ser o zagueiro que o Real Madrid tanto procura

A permanência de Militão pode evitar uma nova grande movimentação financeira. Caso ele se mostre apto fisicamente e pronto para retomar seu melhor nível, o Real Madrid pode fechar o elenco defensivo com o que já tem. Pessoas próximas ao jogador, no entanto, pedem cautela. Há a preocupação de que, como na temporada passada, ele seja pressionado a voltar rapidamente e sofra nova recaída.

continua após a publicidade

Na breve participação contra o PSG na pré-temporada, o zagueiro teve boa atuação em apenas 26 minutos: foi seguro nos passes, interceptou jogadas perigosas e chegou até a finalizar com perigo. A amostra é pequena, mas suficiente para gerar otimismo no clube merengue.

Militão em ação pelo Real Madrid (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A eventual saída de Alaba e Rüdiger abriria espaço imediato para Militão recuperar protagonismo. Sua situação contratual, no entanto, também pesa - ele tem apenas mais um ano de vínculo. O Real espera avaliar com calma antes de tomar qualquer decisão, e isso passa diretamente pelos próximos jogos. Se corresponder, Militão pode deixar de ser incógnita para se tornar uma das grandes soluções do elenco de Xabi Alonso.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.